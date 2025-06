Nach Überfall: Carmen Geiss zeigt offene Wunde am Hals

Die Millionärsgattin wurde bei dem bewaffneten Überfall in ihrem Haus in Saint-Tropez verletzt. Sie habe Todesangst gehabt, gestand sie in einem Interview.

Ein Albtraum in der Luxusvilla: Carmen und Robert Geiss sind am Sonntagabend in ihrem Haus in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Täter schlugen mitten in der Nacht zu – bewaffnet, gewaltbereit und rücksichtslos. Für das deutsche Jetset-Paar wurde der vermeintlich sichere Rückzugsort an der Côte d’Azur zur Bühne eines traumatischen Erlebnisses.

"Schnittwunde am Hals"

„Carmen ist gewürgt worden, hat eine Schnittwunde am Hals“, berichtet Robert Geiss (61) sichtlich mitgenommen in einem Video auf Instagram. Auch er selbst sei von den Angreifern verletzt worden: „Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.“

Carmen Geiss zeigt blutige Wunden – und richtet emotionale Worte an ihre Fans

Kurz darauf meldet sich auch Carmen Geiss (60) bei ihren Followern – mit einem bewegenden Posting und schockierenden Bildern. In einem Video ist eine klaffende Wunde unter ihrem Kinn zu sehen, die von dem Angriff zeugt. Dazu richtet sie berührende Worte an die Öffentlichkeit: „Ich möchte mich aus tiefstem, aufgewühltem Herzen bedanken – bei all meinen wundervollen Fans, Freunden und geliebten Familienmitgliedern – für eure überwältigende Anteilnahme in dieser schweren Zeit“, schreibt sie. „Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens.“

„Es war ein Schock, ein Erdbeben“

Carmen beschreibt die Nacht des Überfalls als tiefen Einschnitt: „Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat.“ Trotz ihrer sonst so starken öffentlichen Haltung macht sie deutlich: Dieses Erlebnis hat sie schwer getroffen. „Ich brauche jetzt Zeit. Zeit zum Atmen, Weinen, Fühlen – und Heilen.“

Solidarität aus der Promiwelt

In den Kommentaren zu Carmens Posting zeigen sich zahlreiche Prominente betroffen. Moderatorin Verena Kerth schreibt: „So grauenvoll! Es tut mir so leid. Gute Besserung!“ Rapperin und Influencerin Katja Krasavice nennt Carmen eine „starke Frau“ und sendet „viel Liebe an dich und deine Familie“.

Wie es weitergeht, ist offen – Carmen bittet um Geduld

Carmen kündigt an, sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen – zumindest vorübergehend. „Ich verspreche euch: Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber jetzt brauche ich erst einmal Ruhe.“

Der Schock über den gewaltsamen Angriff sitzt tief – nicht nur bei den Geissens selbst, sondern auch bei ihren zahlreichen Fans. Noch ist unklar, ob die Täter gefasst wurden oder wie sie ins Anwesen eindringen konnten. Die französischen Behörden ermitteln. Für Carmen und Robert Geiss aber steht nun eines im Vordergrund: ihre Genesung – körperlich wie seelisch.