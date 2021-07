Das Land Steiermark richtet einen öffentlichen Aufruf an alle Gäste, die sich nicht persönlich registriert haben.

Eine mit Corona infizierte Person hat sich in der Nacht von 3.7. auf den 4.7. in der Diskothek „Almrausch“ in Lannach aufgehalten.

Die Gäste, die sich ohne persönliche Registrierung dort aufgehalten haben, werden dringend ersucht, sich bei der Gesundheitsbehörde unter der Telefonnummer 0316/8776700 zu melden! Die Nummer ist von 08:00-18:00 Uhr erreichbar!