"Waffe im Gesicht!" – Robert Geiss schildert Horror-Nacht

Robert und Carmen Geiss erlebten in der Nacht auf Sonntag einen Albtraum in ihrer Villa in Ramatuelle bei Saint-Tropez: Vier bewaffnete, vermummte Männer stürmten plötzlich durch die offenstehende Terrassentür in ihr Wohnzimmer.

Die Geissens saßen gerade auf dem Sofa und schauten Netflix. Zunächst dachten sie an einen schlechten Scherz – doch schnell wurde klar, dass es sich um einen brutalen Raubüberfall handelte, schildert Robert Geiss den Horror-Vorfall gegenüber "Bild". Die Täter schrien auf Französisch, forderten den Code des Safes, würgten Carmen und verletzten Robert an den Rippen. Einer hielt den beiden eine Waffe ins Gesicht, während die anderen das Haus durchsuchten. Die Räuber erbeuteten Bargeld und Schmuck, Pässe oder Autos interessierten sie nicht. Rund 45 Minuten dauerte der Überfall, dann verschwanden die Männer spurlos. Brutaler Überfall auf die Geissens: Tochter Davina ist "traumatisiert!" Polizei und Rettung im Einsatz bei den Geissens: © instagram/robertgeiss_1964 © instagram/robertgeiss_1964 Carmen musste ärztlich behandelt werden und teilte später auf Instagram ein Video mit ihrer Halsverletzung. Robert Geiss schilderte die Tat als gezielte Ausnutzung eines ungesicherten Moments – die Terrassentür stand offen, die Alarmanlage war ausgeschaltet. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Die Polizei wertet nun das Videomaterial der Überwachungskameras aus. Die Geissens stehen nach wie vor unter Schock, hoffen aber, dass die Täter bald gefasst werden.