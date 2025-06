Brutaler Überfall auf die Geissens: Tochter Davina ist "traumatisiert!"

Der Schock sitzt tief - Robert und Carmen Geiss wurden in der Nacht auf Sonntag Opfer eines bewaffneten Überfalls in ihrem eigenen Zuhause. Jetzt äußern sich auch ihre beiden Töchter zu den Geschehnissen.

Es hätte ein entspannter Abend in Frankreich sein können – doch für Reality-TV-Stars Carmen und Robert Geiss (beide aus Köln) wurde ihr Aufenthalt in ihrem Anwesen in Südfrankreich zur Horror-Nacht. Wie der Unternehmer und TV-Star in den frühen Morgenstunden via Instagram berichtete, wurde das Paar in seiner Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern überfallen.

„Heute ist der Albtraum leider wahr geworden“, sagt Robert Geiss in einem Video, das er direkt nach dem Vorfall veröffentlichte. Im Hintergrund: Palmen, Blaulicht, Rettungskräfte. Geiss spricht von einem brutalen Überfall durch „vier bewaffnete Vollidioten“ – Carmen wurde laut Geiss gewürgt und am Hals verletzt. „Sie hat eine Schnittwunde“, so der 61-Jährige. Er selbst sei in die Rippen getreten worden und vermute eine Fraktur.

Tresore geöffnet, Carmen verletzt – Einsatzfahrzeuge vor Ort

Die Täter sollen die Geissens gezwungen haben, ihre Tresore zu öffnen. Weitere Details zu gestohlenen Wertsachen gibt es bislang nicht. Französische Behörden waren für eine offizielle Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Klar ist: Der Schock sitzt tief.





Tochter Davina Geiss (20): „Ich sitze in Monaco komplett traumatisiert“

Besonders erschütternd sind die Reaktionen der Töchter Davina und Shania Geiss. Während Shania sich fassungslos zeigt, meldete sich Davina mit einem besonders emotionalen Posting zu Wort:

„Ich kann das alles nicht glauben! Mein Herz ist am Boden zerstört. Ich bin so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe und sie so am Weinen war. Die haben meine Eltern so verletzt – die Schweine. Diese Welt ist einfach nur noch krank. [...] Ich sitze in Monaco komplett traumatisiert. Bitte passt alle auf euch auf. Sicherheit und Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ich bin so dankbar an Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die 4 Männer waren komplett bewaffnet. Und dann meine Eltern zu verprügeln, meinem Vater vermutlich die Rippe zu brechen und meiner Mami den Hals aufzuschneiden … also wirklich – wo sind wir hier? Irgendwann hört der Spaß auf.“

„Wie die Kardashians in Paris“ – Robert Geiss zieht dramatischen Vergleich

In einem Nachtrag schreibt Robert Geiss zu seinem Video: „Wir kommen uns vor wie die Kardashians in Paris.“ Damit erinnert er an den Raubüberfall auf Kim Kardashian 2016, bei dem diese unter Waffengewalt in einem Hotelzimmer gefesselt und ausgeraubt wurde.

Jetzt hoffen die Geissens auf Aufklärung

Robert Geiss kündigte an, das hauseigene Videomaterial auszuwerten und – falls möglich – öffentlich zu teilen, um bei der Täterermittlung zu helfen. Die Ermittlungen der französischen Polizei laufen, offiziell bestätigt wurde der Vorfall bislang nicht.

Die Fans reagieren betroffen – und auch aus dem Umfeld der Familie häufen sich die Worte des Mitgefühls und der Erleichterung, dass es bei allem Schock keine lebensgefährlichen Verletzungen gab. Das Geschehene dürfte dennoch tiefe Spuren hinterlassen haben – in der Familie und bei allen, die ihren luxuriösen Lebensstil bis dato nur aus dem Fernsehen kannten.