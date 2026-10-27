Harry Kane trägt 1,3 Millionen teure Rolex

Nach seiner Auszeichnung ließ es der Bayern-Star dann so richtig krachen.

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Der englische Fußball-Torjäger Harry Kane hat erstmals den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige erzielte vergangene Saison 61 Treffer für Bayern München und wurde mit dem deutschen Topclub Meister und Cupsieger. Dazu kamen zwölf Tore für Englands Nationalteam, davon sechs bei der WM, wo die "Three Lions" Dritter wurden. Als beste Spielerin wurde bei der Gala in London die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet - zum dritten Mal nach 2021 und 2022.

Video zum Thema Harry Kane gewinnt Krimi um Ballon d'Or © oe24

Kane wurde am Montag ausgerechnet in seiner Heimatstadt ausgezeichnet. "Ich bin fast sprachlos. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler", sagte der Toptorjäger. Er sei unglaublich stolz auf die Leistung 2025/26. "Es war mit Abstand meine beste Saison", betonte Kane. Englands Teamkapitän waren schon im Vorfeld gute Chancen eingeräumt worden, er setzte sich bei der Journalistenwahl unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seinen Münchner Teamkollegen Michael Olise durch. Zudem nahm er die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

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Teure Uhr und wilde Party

Bei der Gala in London trug Kane eine Rolex am linken Arm, die unfassbare 1,3 Millionen Euro kostet. Es handelt sich dabei um eine Rolex Cosmograph Daytona "Blue Sapphire", Referenz 126599TSA. Es handelt sich laut Sun um ein exklusives Modell, das außerhalb des regulären Rolex-Katalogs angeboten wird.

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Nach seiner Auszeichnung ging Kane dirket in einen Club und feierte ausgelassen seinen ersten Ballon d'Or.