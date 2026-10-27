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Mit Nottingham

In dieser Tabelle ist Glasner plötzlich Erster

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Ein Mann in dunkler Jacke applaudiert auf einem Fußballfeld, unscharfer Hintergrund mit Zuschauern.
© APA/AFP/BEN STANSALL
Glasner hat mit Nottingham erst 6 Punkte geholt - eigentlich müssten es viel mehr sein.
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Oliver Glasner steht bei seinem neuen Verein Nottingham Forrest bereits unter Druck. Nach 8 Spielen hält man erst bei sechs Punkten und liegt derzeit in der Tabelle auf Platz 18 und damit einem Abstiegsplatz.

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Expected Goals

Während in englischen Medien bereits über einen Trainerwechsel spekuliert wird, sorgt nun eine andere Tabelle für Erstaunen. Betrachtet man nur die "Expected Goals", dann wäre Nottingham sensationell Erster. Nach einer Berechnung auf Basis der erwarteten Tore hätte Forest rund 14 bis 15 Punkte erreichen können. Das Team liegt damit etwa acht bis neun Zähler hinter dem statistisch errechneten Wert.

Ein wesentlicher Grund dafür ist die mangelnde Chancenverwertung. Forest erzielte bislang nur wenige Treffer, obwohl die Mannschaft genügend Möglichkeiten kreiert. Auch beim jüngsten 1:1 gegen Ipswich Town zeigte sich dieses Problem: Die Gäste kamen auf zahlreiche Abschlüsse, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in einen Sieg ummünzen.

Die Kennzahl "Expected Goals" (xG) bewertet die Qualität von Torchancen und schätzt ein, wie viele Treffer daraus im Durchschnitt zu erwarten wären. Daraus lassen sich auch erwartete Punkte ableiten.

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