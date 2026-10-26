Massenschlägerei nach Schlusspfiff im Istanbul-Derby

Am Montagabend trafen Galatasaray und Fenerbahce aufeinander. Gala entschied das Derby mit 2:1 für sich. Doch nach dem Schlusspfiff sorgte eine Massenschlägerei für große Aufregung.

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Das Stadtderby zwischen Galatasaray und Fenerbahce sorgt immer wieder für hitzige Partien. Auch am Montag eskalierte die Stimmung auf dem Rasen. Schon nach zwanzig Sekunden verursachten Lukaku und Bardakci nach einem Zweikampf die erste Rudelbildung.

Galatasaray war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Vor allem Star-Stürmer Victor Osimhen war in Topform. Der Nigerianer schickte mit einem Doppelpack (29. und 44. Minute) Gala mit einer 2:0-Führung in die Pause. Auch nach der Pause dominierte der Gastgeber. Jedoch erzielte nur Fenerbahce ein Tor in der zweiten Halbzeit. In der 62. Minute erzielte Kahveci per Fallrückzieher sehenswert den Anschlusstreffer. Der amtierende Meister war überhaupt nicht geschockt und brachte die Führung über die Zeit.

Hitzige Stimmung beim Interkontinentalen Derby © Getty Images

Rudelbildungen nach Schlusspfiff

Nachdem Schlusspfiff eskalierte die Stimmung endgültig. Aufnahmen, die zeigen, wie Gala-Kapitän Abdulkerim Bardakci seine Spieler nach der Auseinandersetzung mit Kerem Akturkoglu von Fenerbahce nach dem Schlusspfiff wegzieht, gingen in den sozialen Medien viral. Der Fener-Star musste von seinen Teamkollegen zurückgehalten werden. Sogar die Stadionsecurity musste eingreifen. Jedoch kam es zu einem weiteren Vorfall.

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Abseits der ersten Rudelbildung kam es zu einer weiteren Tätlichkeit. Der Engländer Archie Brown riss Bardakci zu Boden, wonach erneut Spieler und Security eingreifen mussten.