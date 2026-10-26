PSG nach 2:0-Sieg gegen Bacher-Club Lyon Spitzenreiter

Paris St. Germain hat die Tabellenführung in der französischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

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Der Titelverteidiger gewann am Montag zum Abschluss der 8. Runde den Schlager gegen Olympique Lyon vor eigenem Publikum nach torloser erster Hälfte 2:0.

Senny Mayulu (72.) und Mika Godts (84.) sorgten für die Entscheidung. PSG liegt einen Punkt vor Stade Rennes. Bei den auf Rang fünf zurückgefallenen Verlierern spielte ÖFB-Teamspieler Felix Bacher in der Innenverteidigung durch.