Vor Stade Rennes
PSG nach 2:0-Sieg gegen Bacher-Club Lyon Spitzenreiter
Der Titelverteidiger gewann am Montag zum Abschluss der 8. Runde den Schlager gegen Olympique Lyon vor eigenem Publikum nach torloser erster Hälfte 2:0.
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Senny Mayulu (72.) und Mika Godts (84.) sorgten für die Entscheidung. PSG liegt einen Punkt vor Stade Rennes. Bei den auf Rang fünf zurückgefallenen Verlierern spielte ÖFB-Teamspieler Felix Bacher in der Innenverteidigung durch.
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