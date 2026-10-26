Panne bei Ballon d'Or: Sieger-Artikel bereits veröffentlicht

Den Verantwortlichen des Ballon d'Or ist kurz vor Beginn des Gala-Abends eine peinliche Panne passiert.

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Wer wird der Weltfußballer 2026? Am Montag gegen 23.00 Uhr soll der Sieger des Ballon d'Or 2026 in London verkündet werden. Die Top-Favoriten sind Bayern-Stürmer Harry Kane, Real-Superstar Kylian Mbappé und Barcelonas Weltmeister Lamine Yamal.

Doch wenige Stunden bevor es losging, ist den Verantwortlichen eine peinliche Panne geschehen. Noch bevor die Stars im Saal Platz nehmen konnten oder überhaupt am Roten Teppich ankamen, wurde auf der offiziellen Homepage bereits der Artikel zu Ehren des Siegers veröffentlicht.

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Ein großer Leak? Nein. Denn es wurden gleich alle drei Varianten veröffentlicht. Damit weiß man wenige Stunden zuvor zwar nicht, wer am Ende der große Sieger des Abends wird, allerdings dürfte der Fauxpas hinter den Kulissen zumindest für helle Aufregung gesorgt haben.