Ballon-d’Or-Geheimnis macht Kane-Familie nervös

Harry Kane trifft, legt auf und jagt einen Rekord nach dem anderen. Doch kurz vor der großen Ballon-d’Or-Gala sorgt ausgerechnet die Ungewissheit abseits des Platzes für Gesprächsstoff. Der Bayern-Star verrät, warum vor allem seine Frau Katie endlich Klarheit haben will – und weshalb die ganze Familie langsam ungeduldig wird.

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Auf dem Rasen läuft es für Harry Kane wie am Schnürchen! Beim 2:2 gegen Arsenal glänzte der Bayern-Torjäger mit einem genialen Pass zum Ausgleich und verwandelte anschließend eiskalt einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen Führung. Doch nach dem Abpfiff rückte plötzlich ein ganz anderes Thema in den Mittelpunkt: Die am Montag bevorstehende Ballon-d’Or-Verleihung – und der Stress, den die Spannung offenbar zu Hause verursacht.

Wer schnappt sich die begehrte Trophäe? Kane, Lamine Yamal oder doch Kylian Mbappé? Die Antwort bleibt bis zur Gala geheim. Eine Situation, mit der der Engländer offenbar besser umgehen kann als seine Liebsten.

»Meine Familie macht allen ziemlich viel Stress«

"Ich glaube, meine Frau würde es lieber im Voraus wissen, und meine Familie macht allen ziemlich viel Stress", verriet der 33-Jährige mit einem Schmunzeln. Vor allem Katie würde dem großen Rätsel offenbar gerne schon vor der Verleihung ein Ende setzen.

Ganz unverständlich findet der Bayern-Star die Geheimniskrämerei allerdings nicht. Schließlich lebt eine solche Gala auch von der Spannung. Wenn bis zum letzten Moment offenbleibt, wer gewinnt, schauen schließlich umso mehr Menschen zu. Kane kann die Entscheidung der Veranstalter deshalb nachvollziehen – auch wenn er selbst gerne früher Bescheid wüsste.

Kane will sich nicht verrückt machen lassen

Trotz der Aufregung zu Hause versucht der England-Kapitän, den Ball flach zu halten. Zu groß ist die Bedeutung der kommenden Aufgaben mit den Bayern. Vor allem das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Freiburg soll nicht wegen der Preisverleihung in den Hintergrund rücken.

"Aus meiner Sicht würde ich es natürlich gerne wissen, um einfach zu sehen, wie es ausgeht, und nicht die ganze Nacht warten zu müssen", erklärte Kane. Doch die Entscheidung liege nicht in seiner Hand. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten und den Abend zu genießen.

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Dass die Gala für ihn eine ganz besondere werden könnte, ist dem Stürmer jedenfalls bewusst. Ob er tatsächlich den großen Preis abräumt, bleibt offen. Mit Lamine Yamal und Kylian Mbappé hat er starke Konkurrenz.

Jetzt nimmt Kane auch Ronaldo ins Visier

Und als wäre die Spannung rund um den Ballon d’Or nicht genug, schreibt Kane auch sportlich seine eigene Geschichte. Beim 2:2 gegen Arsenal erzielte er sein zehntes Tor in Folge in einem Champions-League-Spiel – eine beeindruckende Serie, die ihn ganz nah an eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo bringt.

Der portugiesische Superstar schaffte einst elf Champions-League-Spiele hintereinander mit einem Treffer. Kane fehlt somit nur noch ein Tor, um mit Ronaldo gleichzuziehen. "Wenn man in einem Zusammenhang mit Ronaldo genannt wird, ist es immer besonders", schwärmte der Engländer. Die Zahlen des Portugiesen seien außergewöhnlich. Umso mehr freue er sich über seinen eigenen Lauf. Beim nächsten Champions-League-Auftritt gegen Atlético Madrid will Kane seine Serie unbedingt fortsetzen.