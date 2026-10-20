Kein Pele & Maradona
Die Kandidaten für besten Ballon d'Or-Sieger aller Zeiten
Zehn Namen stellt der Ballon d'Or zur Verfügung, um den besten Spieler aller Zeiten zu wählen.
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Verfügbar sind alle Spieler in der Geschichte der Auszeichnung, die mehr als einen der goldenen Bälle abgeräumt haben.
Die zehn Spieler für den B.O.A.T. lauten:
- Alfredo di Stefano
- Johann Cruyff
- Franz Beckenbauer
- Kevin Keegan
- Karl-Heinz Rummenigge
- Michel Platini
- Marco van Basten
- Ronaldo Nazario
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
Warum bekannte Namen um den besten Spieler aller Zeiten fehlen, namentlich Pele oder Diego Maradona, ist simpel. Lange Zeit waren nur europäische Spieler die in Europa spielen zugelassen.
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Die Krux an der Wahl ist aber: Für jede abgegebene Stimme wird ein Euro fällig und mehrfache Wahlen von derselben Person sind erlaubt.
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