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Kein Pele & Maradona

Die Kandidaten für besten Ballon d'Or-Sieger aller Zeiten

SR
von
The legendary FIFA Ballon d'Or trophy, exhibitedon January 8, 2016, at the future new FIFA museum at Zurich, a few days before the 2015 award ceremony.
© Getty Images
Der Ballon d'Or lässt die Öffentlichkeit über den besten Ballon-d'Or-Sieger aller Zeiten abstimmen.
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Zehn Namen stellt der Ballon d'Or zur Verfügung, um den besten Spieler aller Zeiten zu wählen.

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Verfügbar sind alle Spieler in der Geschichte der Auszeichnung, die mehr als einen der goldenen Bälle abgeräumt haben.

Die zehn Spieler für den B.O.A.T. lauten:

  • Alfredo di Stefano
  • Johann Cruyff
  • Franz Beckenbauer
  • Kevin Keegan
  • Karl-Heinz Rummenigge
  • Michel Platini
  • Marco van Basten
  • Ronaldo Nazario
  • Cristiano Ronaldo
  • Lionel Messi

Warum bekannte Namen um den besten Spieler aller Zeiten fehlen, namentlich Pele oder Diego Maradona, ist simpel. Lange Zeit waren nur europäische Spieler die in Europa spielen zugelassen.

Die Krux an der Wahl ist aber: Für jede abgegebene Stimme wird ein Euro fällig und mehrfache Wahlen von derselben Person sind erlaubt.

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