Enthüllt: Gewinnt Harry Kane wegen brisanter Regel den Ballon d'Or?

Am Montag wird der Ballon d'Or in London verliehen. Immer mehr deutet darauf hin, dass Harry Kane am Ende des Tages zum großen Abräumer wird.

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Die Spannung steigt. Am Montagabend wird enthüllt, wer laut Meinung der Fachjury der beste Fußballer des Jahres 2026 wird. Bis zuletzt ist es ein gut gehütetes Geheimnis. Es dürfte sich um einen engen Dreikampf zwischen den beiden Super-Stürmern Harry Kane (FC Bayern München) und Kylian Mbappe (Real Madrid) sowie dem spanischen Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) handeln.

Doch wenige Stunden bevor die große Gala in London beginnt, verdichten sich die Anzeichen, dass tatsächlich mit Harry Kane erstmals seit Karl-Heinz Rummenigge 1981 ein Spieler des FC Bayern die prestigeträchtige Trophäe abräumen könnte.

Was dafür spricht, war einerseits, dass seit einigen Tagen Gerüchte kursieren, dass die Delegation des FC Barcelona die Preisverleihung boykottiert, weil man erfahren hatte, dass Yamal nicht in den Top 2 ist. Weiters schickt der deutsche Meister eine Vielzahl an Vertretern nach Großbritannien. Neben Kane machen sich auch CEO Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer, Dayot Upamecano, Michael Olise, Lennart Karl, Pernille Harder und Klara Bühl auf den Weg nach Großbritannien.

Buchmacher setzen auf Kane

Auch die Buchmacher setzen mittlerweile voll auf einen Triumph des englischen Torjägers, für den die Zeremonie in seiner Heimatstadt bei einem Sieg wohl ganz besonders wäre. Nun ist auch durchgesickert, wie es zu dem Sensations-Triumph kommen könnte.

Der Ballon d’Or-Pokal wird auf einer Bühne präsentiert. © UEFA via Getty Images

Es gibt mehrere Berichte, dass das Endergebnis der Wahl auf ein Unentschieden hinausläuft. Die Wahlberechtigten mussten für ihre Top-10-Spieler abstimmen. Insgesamt wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt vergeben. Zusammengerechnet könnte es sogar sein, dass alle drei Stars am Ende punktegleich abschnitten.

Auszählungs-Krimi

Auch hierfür gibt es ein klares Vorgehen. Bei Punktegleichheit gewinnt der Spieler, der die meisten Stimmen als Sieger eingeholt hatte, wenn es auch hier noch keine Entscheidung gibt, wird nachgezählt, wie oft die Person auf Platz 2 gewählt wurde. So geht es weiter, bis eine Entscheidung steht, sollte dann immer noch Gleichstand herrschen, hat "France Football" als Veranstalter das Recht, einen Sieger zu bestimmen, denn bei dieser Wahl soll es nur einen Sieger geben.

Und genau dieser Fall soll heuer eingetreten sein, mit dem glücklicheren Ende für Bayern-Star Kane. Ob das tatsächlich so ist, wird man am heutigen Montag kurz vor 23.00 Uhr erfahren, denn dann wird das Rätsel gelöst und der neue Weltfußballer des Jahres offiziell verlautbart.