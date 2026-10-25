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Salzburg jubelt

3:1 - Tabakovic schießt LASK im Alleingang ab

Haris Tabakovic traf gegen den LASK gleich drei Mal.
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Salzburg bleibt dank einem 3:1-Sieg beim LASK an Tabellenführer Rapid dran. Mann des Spiels war Torjäger Haris Tabakovic mit drei Toren.
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Red Bull Salzburg hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gewonnen und ist nun als einziger Club Tabellenführer Rapid auf den Fersen. Die Roten Bullen gewannen am Sonntag zum Abschluss der zehnten Runde bei Meister LASK dank dreier Treffer von Torjäger Haris Tabakovic (25., 49., 74.) mit 3:1 (1:1). Die Salzburger sind weiter ungeschlagen und liegen drei Punkte hinter Rapid, während der LASK als Tabellendritter schon acht Zähler Rückstand auf die Spitze hat.

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LASK-Trainer Dietmar Kühbauer ließ alle drei Torschützen vom Champions-League-Sieg bei Sporting Lissabon (Sasa Kalajdzic, Christoph Lang und Krystof Danek) zunächst auf der Ersatzbank und nahm vier Änderungen vor. Die Linzer übernahmen in der Anfangsphase das Kommando und stellten die Salzburger Defensive mit dem schnellen Sturm-Duo Moses Usor und Samuel Adeniran vor Probleme.

Das brachte früh Erfolg. Bei einem Konter in Überzahl setzte Sascha Horvath Adeniran ein, der ins lange Eck abschloss (13.). Mit ihrer ersten Chance glichen die Salzburger aus, Tabakovic verwertete einen idealen Pass von Jesper Lindström (25.). Die Mannschaft von Trainer Danny Röhl fand danach besser ins Spiel. In der nun ausgeglichenen Partie bewahrte Dominik Schmid die Gäste vor einem Pausenrückstand. Der Verteidiger klärte stark vor dem einschussbereiten Usor (42.) und wehrte auch einen Mbuyamba-Kopfball (44.) zur Ecke ab.

Tabakovic trifft und trifft

Kurz nach dem Seitenwechsel bewies Tabakovic einmal mehr seine Abschlussqualitäten. Der bosnische Routinier wurde von Sota Kitano perfekt freigespielt und donnerte den Ball ins Netz (49.). Die Salzburger waren nun das klar bessere Team und hatten durch Lindström die erste große Chance auf das dritte Tor, LASK-Torhüter Lukas Jungwirth konnte nach einem starken Solo des Dänen gerade noch mit dem Fuß abwehren (60.).

Haris Tabakovic machte gegen den LASK den Unterschied zugunsten von Salzburg aus.
Haris Tabakovic machte gegen den LASK den Unterschied zugunsten von Salzburg aus. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Kühbauer brachte danach Kalajdzic und Danek und später auch noch Lang, doch Tabakovic dämpfte schnell die Hoffnungen auf einen Umschwung. Nachdem Kitano gescheitert war, stand der Stürmer goldrichtig, drückte den Abpraller über die Linie (74.) und schloss mit seinem siebenten Treffer zu LASK-Stürmer Lang an der Spitze der Torschützenliste auf.

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