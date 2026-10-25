oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Deutsche Bundesliga

Nach Zusammenbruch: So geht es Bayern-Trainer Kompany

S
von
Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, blickt nach oben im Stadion vor vielen Fans.
© IMAGO/Ulrich Wagner
Bayern-Trainer Vincent Kompany liegt weiter im Krankenhaus. Jetzt macht sein Assistent Aaron Danks Hoffnung – doch die Untersuchungen laufen noch.
OE24 auf Google bevorzugen

Aufatmen beim FC Bayern. Nach dem Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany gibt es erstmals deutlich positive Nachrichten aus dem Krankenhaus. Der Belgier befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung, sein Zustand hat sich laut Co-Trainer Aaron Danks aber verbessert. Wann der 40-Jährige wieder auf die Trainerbank zurückkehren kann, ist noch offen.

Auch interessant

Sorge um Kompany - Schicksalsschläge erschüttern FC Bayern

Dortmund nach Sieg gegen Frankfurt zurück an der Spitze

Baumgartner-Märchen! ÖFB-Star mit Comeback-Treffer bei Leipzig-Sieg

Danks: »Die Zeichen sind sehr positiv«

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Freiburg berichtete Danks bei DAZN von einem neuerlichen Kontakt mit seinem Chef.

"Es sieht besser aus, er ist stabil, er fühlt sich besser. Die Zeichen sind sehr positiv", erklärte der Engländer. Allerdings seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Über Fußball wurde bewusst nicht gesprochen. "Ich lasse ihm die Zeit, sich zu erholen", betonte Danks.

Ein Mann im Trainingsanzug spricht mit einem DAZN-Mikrofon auf einem Fußballfeld.
Bayern-Co-Trainer Aaron Danks gab ein Gesundheits-Update. © IMAGO/HMB-Media

Bayern rechnet mit längerer Pause

Kompany war nach einer Trainingseinheit zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sportvorstand Max Eberl hatte bereits erklärt, dass der Trainer voraussichtlich mehrere Wochen statt nur wenige Tage fehlen werde.

Bayern-Fans halten ein Genesungsbanner für Trainer Vincent Kompany, Spieler wärmen sich auf.
Die Bayern-Fans mit einer Botschaft an Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/Sven Simon

Danks übernimmt vorerst die Verantwortung an der Seitenlinie. Die Vorbereitung auf Freiburg sei trotz der ungewöhnlichen Situation planmäßig verlaufen.

"Es war natürlich eine komische Woche und es ist eine spezielle Situation, aber damit müssen und können wir umgehen", sagte der Assistent. Die Mannschaft sei konzentriert und auf den Gegner vorbereitet.

Eine genaue Diagnose oder einen Termin für Kompanys Rückkehr hat der FC Bayern bislang nicht bekannt gegeben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

1:1 - ÖFB-Team rettet gegen Kosovo wichtigen Punkt

2:2 – Sturm rettet zu zehnt Last-Minute-Punkt gegen Ried

Rapid-Star vor Derby-Doppelpack: »Wir gewinnen beide«

Taxi 40100 positioniert sich als Vorreiter im "autonomen Fahren"

Schmid-Chats: "Der Wixer" – So stürzten sie Amon

Alaba: Wie ernst ist seine Verletzung wirklich?

Nagelsmann-Hammer nach nächster ManU-Pleite

Nach Zusammenbruch: So geht es Bayern-Trainer Kompany

Manuel Mayer im Interview

Tränen & Umarmung: Liebescomeback bei Iris und Peter Klein?