Alaba: Wie ernst ist seine Verletzung wirklich?

David Alaba droht eine längere Pause. Italienische Medien widersprechen sich bei seiner Rückkehr – auch Rangnicks November-Plan wackelt.

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David Alaba (34) wird Udinese Calcio beim Heimspiel gegen die AC Milan am Sonntagabend (20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) aller Voraussicht nach fehlen. Damit dürfte auch das Wiedersehen mit seinem früheren Real-Madrid-Kollegen Luka Modrić ausfallen. Doch wie ernst steht es um den ÖFB-Kapitän? Während eine italienische Zeitung auf ein Comeback schon in wenigen Tagen hofft, rechnet eine andere mit einer Pause bis Ende November. Für Teamchef Ralf Rangnick wäre das eine schlechte Nachricht.

Roma oder erst Bologna? Italien rätselt

Wie lange muss Alaba tatsächlich pausieren? Darüber gehen die Einschätzungen in Italien weit auseinander.

Der "Messaggero Veneto" hält eine Rückkehr bereits am kommenden Samstag (31. Oktober) gegen die AS Roma für möglich. Demnach könnten Alabas Wadenbeschwerden bis dahin ausreichend abgeklungen sein.

Deutlich pessimistischer ist der "Corriere dello Sport". Das Sportblatt rechnet mit einer Pause bis nach der November-Länderspielpause. Als mögliches Comeback-Spiel wird die Partie gegen Bologna am 22. November genannt.

Zwischen beiden Prognosen liegen mehr als drei Wochen. Eine offizielle Entscheidung über den Zeitpunkt seiner Rückkehr gibt es bislang nicht.

Was Udinese über Alabas Verletzung sagt

Fest steht: Alaba leidet an muskulären Beschwerden in der rechten Wade. Das bestätigte Udinese am 20. Oktober. Der 34-Jährige hat bereits mit der Rehabilitation begonnen, sein Zustand wird regelmäßig kontrolliert.

Die Probleme waren nach seinem ersten Startelfeinsatz für Udinese gegen Lecce aufgetreten. Bei der 0:3-Niederlage musste Alaba bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden. Trainer Kosta Runjaic hatte zunächst von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen.

Wie schwer die Muskelverletzung tatsächlich ist, lässt sich aus der bisherigen Vereinsmitteilung nicht ableiten. Udinese hat weder eine genaue Diagnose noch eine verbindliche Ausfallzeit veröffentlicht.

Alaba selbst hatte seinen Fans auf Instagram Hoffnung gemacht: "Bin bald zurück. Wir werden das drehen."

Rangnicks November-Plan wackelt

Besonders heikel ist die Situation für Österreichs Nationalteam. Ralf Rangnick hatte zuletzt eine Rückkehr seines Kapitäns für die Nations-League-Spiele im November in Aussicht gestellt.

Dafür müsste Alaba allerdings rechtzeitig fit werden und genügend Spielpraxis sammeln. Der Teamchef wollte den Verteidiger ursprünglich beim heutigen Spiel gegen Milan persönlich beobachten. Daraus wird nun nichts.

Sollte sich die optimistische Prognose aus Udine bewahrheiten, könnte Alaba vor dem ÖFB-Lehrgang noch Pflichtspiele bestreiten. Bei einer Rückkehr erst am 22. November würde er hingegen die Nations-League-Partien am 14. und 17. November verpassen.

Auch Udinese-Trainer unter Druck

Während Alaba an seiner Rückkehr arbeitet, steckt sein Klub tief in der Krise. Udinese kassierte zuletzt fünf Liga-Niederlagen hintereinander. Nach dem 0:3 gegen Lecce wuchs die Kritik an Trainer Runjaic.

Laut "Corriere dello Sport" könnte eine weitere enttäuschende Vorstellung gegen Milan auch für den Trainer Konsequenzen haben.