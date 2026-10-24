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Er ist zurück

Baumgartner-Märchen! ÖFB-Star mit Comeback-Treffer bei Leipzig-Sieg

Dominik Lehmann
von
Jubel bei ÖFB-Star Christoph Baumgartner.
© Getty Images
Christoph Baumgartner meldet sich eindrucksvoll zurück. Beim 3:0-Sieg von Leipzig gegen Sensations-Team Elversberg konnte er sich gleich in die Torschützenliste eintragen.
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Christoph Baumgartners Traum-Comeback geht weiter. Nach dem bitteren, verletzungsbedingten WM-Aus vergangenen Sommer konnte der 27-jährige Niederösterreicher bereits in der Champions League gegen Real Madrid zwölf Minuten spielen und einen Assist beisteuern. Wenige Tage später krönte der ÖFB-Fanliebling sein Comeback-Märchen in der deutschen Bundesliga beim 4:0-Sieg von Leipzig gegen Elversberg.

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Es ist die Geschichte des Spieltags der deutschen Bundesliga aus rot-weiß-roter Sicht. Baumgartner, der diesmal in der 72. Minute eingewechselt wurde und bei seiner Rückkehr weiter wichtige Spielminuten sammeln darf, konnte beim Bullen-Triumph wenige Minuten später für die Vorentscheidung sorgen. Er stand gerade einmal zwölf Minuten auf dem Platz und traf zur 3:0-Vorentscheidung.

Danach brachen alle Dämme. Seine Teamkollegen stürmten zu "Baumi" und gratulierten ihm zu diesem besonderen Tor, an das er sich wohl selbst noch lange erinnern wird.  Mit dem Sieg klettert Leipzig auch in der Tabelle wieder nach oben und ist nach dem Spieltag wieder auf Platz fünf.

Füllkrug trifft weiter

Auch der Erfolgslauf von Werder Bremen geht dank Tor-Garant Niklas Füllkrug weiter. Abermals sorgte der Super-Knipser mit einem Elfmeter-Doppelpack für den Unterschied beim 3:2-Sieg in Mainz. Damit traf er bereits das sechste Spiel in Folge und jagt nun den Werder-Rekord von Rudi Völler, der 1982/83 gleich sieben Spiele in Folge jubeln durfte.

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