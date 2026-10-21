Comeback mit Assist! Baumgartner überzeugt, doch Real siegt 4:1

Real Madrid lässt RB Leipzig in der Champions League keine Chance und schießt die "Bullen" mit 4:1 ab! Immerhin: Während die Königlichen in der Champions League groß aufspielten, durfte ÖFB-Star Christoph Baumgartner nach seiner Verletzungspause endlich wieder ran – und lieferte bei seinem Comeback prompt einen Assist. Nicolas Seiwald stand ebenfalls in der Startelf.

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Die Leipziger hielten zunächst dagegen und hatten durch Romulo sogar die erste Topchance, doch Real-Keeper Thibaut Courtois packte eine starke Parade aus (28.). Danach übernahmen die Madrilenen immer mehr das Kommando. Vinicius Junior, Jude Bellingham und Arda Güler scheiterten zunächst am glänzend aufgelegten Maarten Vandevoordt. Kurz vor der Pause war aber auch der Leipziger Schlussmann geschlagen: Nach seiner Abwehr gegen Güler landete der Ball bei Bernardo Silva, der zum 1:0 abstaubte (44.).

Nach dem Seitenwechsel drückte Real sofort weiter aufs Gas. Erst zwang Federico Valverde Vandevoordt zur nächsten Glanztat, dann klingelte es erneut: Nach einer Kombination über Bellingham und Mbappé kam Arda Güler zum Abschluss und stellte auf 2:0 (52.). Leipzig geriet immer stärker unter Druck, während die Königlichen ihre Klasse ausspielten. Mbappé ließ zunächst noch das Außennetz erzittern (55.), später machte er mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf.

Baumi ist zurück – und zaubert sofort!

Doch aus österreichischer Sicht gab es trotz des Leipziger Rückstands Grund zum Jubeln: Christoph Baumgartner wurde in der 78. Minute eingewechselt und feierte nach seiner bitteren Verletzung vor der WM sein Comeback. Und der ÖFB-Star brauchte kaum Anlaufzeit! Mit einem herrlichen Außenristpass schickte er Tidiam Gomis auf die Reise, der Courtois überwand und für Leipzig auf 1:3 verkürzte (85.). Der erste Scorerpunkt nach der Rückkehr war perfekt!

Die große Aufholjagd blieb allerdings aus. Stattdessen setzte Yan Diomande mit einem sehenswerten Volley gegen seinen Ex-Klub den Schlusspunkt zum 4:1. Real jubelte über einen souveränen Heimsieg, Leipzig musste die Heimreise mit einer deutlichen Niederlage antreten. Immerhin: Baumgartners Comeback machte Hoffnung für die kommenden Aufgaben.