1:4! Man United geht im Regen von Como baden

Für Manchester United setzt es die nächste heftige Niederlage. Beim Auswärtsspiel gegen Como setzte es ein klares 1:4.

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Bereits nach nur zwei Minuten schlug es im Tor der Engländer erstmals ein. Nico Paz zirkelte perfekt ins lange Eck (2.).

Den zweiten Streich setzte es kurz nach der Pause, Stürmer Nastasios Douvikas veredelte eine schöne Kombination (49.).

Nur ein United-Rufzeichen

Spielmacher Paz beendete die Partie bereits frühzeitig mit seinem Doppelpack (57.). Innenverteidiger Jacobo Ramon brachte den Como-Schlusspunkt (76.).

Joshua Zirkzee erzielte immerhin noch den Ehrentreffer nach langem Abseits-Check (90.+1).

Como dominiert Man United

Das Team von Cesc Fabregas kontrollierte die Partie nach Ballbesitz (58 Prozent zu 42 Prozent) und auch Expected Goals (2,02 zu 0,27 xG).

Vor Anpfiff stand das Spiel aufgrund von starkem Regen lange nicht fest. Rückwirkend hätte United-Coach Michael Carrick, der bereits massiv unter Druck steht, eine Absage wohl genommen.