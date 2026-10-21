Kane-Gala reicht nicht! Bayern verspielt Sieg gegen Arsenal - 2:2

Bayern und Arsenal lieferten sich einen packenden Schlagabtausch und trennten sich im Königsklassen-Kracher mit 2:2. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Münchner die Partie zwischenzeitlich auf 2:1, ehe Declan Rice in der 82. Minute den späten Ausgleich für die Gunners erzielte. Harry Kane glänzte mit einem Treffer und einem Assist, doch für den Heimsieg reichte es dem deutschen Rekordmeister am Ende nicht.

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Kompany stand nach seiner Virusinfektion zwar wieder an der Seitenlinie, doch die Sorgen des Bayern-Trainers waren damit längst nicht vorbei. Der Belgier musste gegen den Vorjahres-Finalisten auch noch auf drei wichtige Leistungsträger verzichten: Jamal Musiala fehlte mit einem Muskelfaserriss, Michael Olise saß eine Gelb-Rot-Sperre ab und Joshua Kimmich stand wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis nicht zur Verfügung. Keine einfachen Voraussetzungen für den Kracher gegen den englischen Meister – und das zeigte sich zunächst auch auf dem Platz.

Arsenal nutzte die personellen Schwächungen der Münchner, riss die Kontrolle an sich und drängte den Rekordmeister ungewohnt tief in die eigene Hälfte. Bayern musste sich zunächst auf die Defensive konzentrieren, während die Londoner den Ton angaben. Dann der Schreckmoment: Bukayo Saka verletzte sich bei einem Pass ohne Gegnereinwirkung und musste humpelnd vom Feld (10.). Arsenal ließ sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen und erhöhte den Druck.

Bitterer Rückschlag für Arsenal: Bukayo Saka musste verletzt vom Platz. © Getty Images

Die erste dicke Chance gehörte trotzdem den Hausherren. Nach einem blitzschnellen Konter landete der Ball bei Serge Gnabry, der aus elf Metern flach ins lange Eck abzog. Doch David Raya tauchte rechtzeitig ab und rettete Arsenal mit einer starken Parade (21.).

VAR-Zittern! Eze schockte die Bayern

Die Münchner hatten damit ein erstes Ausrufezeichen gesetzt – doch wenig später schlugen die Gunners selbst zu. Martin Ødegaard hebelte die Bayern-Abwehr mit einem hohen Ball aus, Eberechi Eze blieb vor Manuel Neuer cool und donnerte das Leder mit links ins lange Eck. Zunächst ging die Fahne hoch, der VAR prüfte die Szene – und gab den Treffer frei - 1:0 für Arsenal (26.).

Eberechi Eze ließ Manuel Neuer keine Chance und brachte Arsenal mit 1:0 in Führung. © Getty Images

Davies zaubert Bayern zurück ins Spiel

Dem deutschen Rekordmeister steckte der Schock ein Stück weit in den Trikots. Aber nichts, was ein Kane-Geniestreich nicht richten konnte: Der englische Torjäger spielte aus dem Zentrum einen traumhaften Steckpass genau in die Schnittstelle. Alphonso Davies startete im perfekten Moment, ließ Konsa hinter sich und blieb vor dem Tor eiskalt. Mit dem ersten Kontakt versenkte er den Ball aus zwölf Metern mit rechts im linken Eck – Traumpass Kane, Traumabschluss Davies – 1:1 (35.)!

Alphonso Davies jubelte nach seinem Traumtreffer zum 1:1 – Bayern war zurück im Spiel. © PA Images via Getty Images

Der Ausgleich gab den Münchnern spürbar Auftrieb. Plötzlich war Bayern wieder voll da, das Momentum kippte und Arsenal musste sich neu sortieren. Für die Führung vor der Pause reichte es allerdings nicht mehr.

Nach dem Seitenwechsel machten die Bayern genau dort weiter, wo sie aufgehört hatten: Mit viel Energie und dem klaren Ziel, die Partie endgültig zu drehen. Zwar hatten zunächst die Engländer Pech, als ein Abschluss nach einer Ecke nur am Aluminium landete (48.), doch danach nahm der Bayern-Express richtig Fahrt auf.

Serge Gnabry servierte eine butterweiche Flanke auf Dayot Upamecano, der aus gerade einmal vier Metern wuchtig aufs Tor köpfte. Doch Arsenals David Raya packte einen bärenstarken Reflex aus und verhinderte den Einschlag mit einer Glanzparade (50.). Bayern drückte weiter – und bekam wenig später die nächste Riesenchance auf dem Silbertablett serviert.

Kane eiskalt vom Punkt – Bayern dreht Kracher

Konrad Laimer tankte sich über rechts durch und brachte den Ball flach zur Mitte. Dort lauerte Harry Kane, der aus zehn Metern aus der Drehung abzog. Konsa und Timber warfen sich in den Schuss, doch Timber bekam den Ball mit dem ausgestreckten Arm ab. Die Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten: Elfmeter für Bayern!

Wer sonst sollte antreten als Kane? Der englische Torjäger übernahm die Verantwortung und blieb vom Punkt eiskalt. Ohne Nervenflattern versenkte er den Ball und stellte auf 2:1 für Bayern (61.). Für den Ex-Tottenham-Star war es bereits das 16. Karrieretor gegen Arsenal.

Der Kane-Torjubel darf nicht fehlen: Der Bayern-Stürmer küsst seinen Ehering. © Getty Images

Rice-Schock! Bayern verspielt Sieg gegen Arsenal

Doch als es bereits danach aussah, als würde Bayern den Kracher nach Hause bringen, schlug Arsenal noch einmal eiskalt zu. Die Münchner Druckphase war plötzlich vorbei – und die Gunners nutzten ihre Chance gnadenlos. Declan Rice leitete den Angriff aus dem rechten Halbfeld selbst ein und spielte den Ball nach außen zu Noni Madueke. Der suchte mit seiner Hereingabe sofort Viktor Gyökeres im Strafraum. Währenddessen war Rice längst nach vorne durchgestartet, bekam die Kugel vom Schweden halbrechts zurück und ließ Manuel Neuer mit einem Abschluss ins linke untere Eck keine Chance - 2:2 (82.) Arsenal war zurück!