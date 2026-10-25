Rapid-Star vor Derby-Doppelpack: »Wir gewinnen beide«

Neun Siege in zehn Spielen, 31 Tore und 20 Punkte Vorsprung auf die Austria. Rapid geht mit breiter Brust in die Derby-Woche.

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Rapid kennt derzeit nur eine Richtung: nach vorne. Nach dem 5:1 gegen Austria Lustenau führt der Rekordmeister die Bundesliga mit neun Siegen aus zehn Spielen an. Jetzt warten gleich zwei Wiener Derbys: am Dienstag (18 Uhr, Sport+) im Cup gegen die Vienna, danach in der Liga gegen die Austria. Und Linksverteidiger Jannes Horn macht aus seinen Ambitionen kein Geheimnis. "Ich bin überzeugt, dass wir zuerst das kleine und dann das große Derby gewinnen werden", erklärte der Deutsche.

Rapid schießt sich für Derby-Woche warm

Gegen Lustenau war die Partie praktisch entschieden, ehe sie richtig begonnen hatte. Ercan Kara traf zum 1:0 (7.), Nenad Cvetkovic legte nur eine Minute später nach. Yusuf Demir erhöhte per Elfmeter (41.) und traf nach der Pause erneut (67.). Joker Marco Tilio setzte den Schlusspunkt (85.).

"Wir sind im Flow geblieben, ich liebe es zu sehen, wie wir aktuell Fußball spielen", schwärmte Trainer Johannes Hoff Thorup.

Dabei hätte der Sieg sogar höher ausfallen können. "Wir hätten eigentlich mehr Tore machen müssen, bei einem 5:1 will ich mich aber nicht beschweren", sagte Horn.

Mit 31 Treffern in zehn Runden kommt Rapid auf durchschnittlich 3,1 Tore pro Spiel. Nur neun Gegentreffer stehen auf der anderen Seite.

Horn sagt zwei Derby-Siege an

Der erste Prüfstein wartet am Dienstag auf der Hohen Warte. Im Cup-Achtelfinale trifft Rapid auf Zweitligist Vienna, der als Tabellenzweiter selbst einen starken Saisonstart hingelegt hat.

"Die Vienna hat einen Lauf und nichts zu verlieren. Und Cupspiele sind immer ekelhaft", warnte Horn. Im Vorjahr war für Rapid bereits im Viertelfinale gegen Ried Schluss.

Trainer Hoff Thorup will den Blick dennoch nicht zu weit nach vorne richten. "Nur das nächste Spiel zählt", betonte der Däne. Gegen die Vienna plant er eine Rotation, damit im großen Derby gegen die Austria wieder die stärkste Elf auflaufen kann.

20 Punkte Vorsprung auf die Austria

Die Ausgangslage vor dem Duell der Erzrivalen könnte unterschiedlicher kaum sein. Rapid führt die Bundesliga mit neun Siegen aus zehn Spielen an, die Austria liegt bereits 20 Zähler zurück.

Trotzdem bremst Hoff Thorup die Euphorie. "Es ist wichtig, dass wir die Füße am Boden halten, da habe ich eine große Verantwortung", erklärte der Trainer.

Horn sieht vor allem in der neuen Mentalität einen Unterschied zur vergangenen Saison. Früher habe sich Rapid bei einer klaren Führung häufig zurückgezogen. Jetzt wird auch bei einem 3:0 weiter attackiert.

"Jetzt bleiben wir hungrig", sagte der Linksverteidiger.