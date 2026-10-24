Austria trennt sich vor Derby von Stephan Helm

Paukenschlag in der heimischen Bundesliga. Die kriselnde Austria trennt sich von Trainer Stephan Helm.

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Die Würfel sind gefallen. Nach einer Krisensitzung am Samstag hat man sich bei der Wiener Austria dazu entschlossen haben, sich von Trainer Stephan Helm zu trennen.

Der Verein bedankte sich via Social Media für die Arbeit. "Ich möchte mich im Namen des Vorstands und des gesamten Klubs sehr herzlich bei Stephan Helm und Christian Wegleitner für ihren Einsatz und ihre Arbeit für Austria Wien in den vergangenen Jahren bedanken. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute“, so Sport-Boss Tomas Zorn.

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oe24-Informationen zufolge soll vorerst Maximilian, Trainer der Young Violets, zumindest bis zur Länderspielpause übernehmen.

Maximilian Uhlig soll die Krisen-Austria übernhemen. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Besonders brisant ist die Entscheidung kurz vor der wichtigen Woche für die Veilchen. Am Dienstag kommt es im Cup zum Duell mit Hartberg, am kommenden Sonntag wartet das 351. Wiener Derby gegen Rapid.