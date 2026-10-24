oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Paukenschlag

Austria trennt sich vor Derby von Stephan Helm

Dominik Lehmann
von
Stephan Helm dürfte bei der Austria Geschichte sein.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Paukenschlag in der heimischen Bundesliga. Die kriselnde Austria trennt sich von Trainer Stephan Helm.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Würfel sind gefallen. Nach einer Krisensitzung am Samstag hat man sich bei der Wiener Austria dazu entschlossen haben, sich von Trainer Stephan Helm zu trennen.

Auch interessant

Austria am Boden: "Macht wenig Spaß"

Rapid schießt sich mit Tor-Gala für Derby-Woche warm

Barcelona will Ballon d'Or boykottieren

Der Verein bedankte sich via Social Media für die Arbeit. "Ich möchte mich im Namen des Vorstands und des gesamten Klubs sehr herzlich bei Stephan Helm und Christian Wegleitner für ihren Einsatz und ihre Arbeit für Austria Wien in den vergangenen Jahren bedanken. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute“, so Sport-Boss Tomas Zorn.

oe24-Informationen zufolge soll vorerst Maximilian, Trainer der Young Violets, zumindest bis zur Länderspielpause übernehmen.

Maximilian Uhlig soll die Krisen-Austria übernhemen.
Maximilian Uhlig soll die Krisen-Austria übernhemen. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Besonders brisant ist die Entscheidung kurz vor der wichtigen Woche für die Veilchen. Am Dienstag kommt es im Cup zum Duell mit Hartberg, am kommenden Sonntag wartet das 351. Wiener Derby gegen Rapid.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Landeshauptmann Stelzer sucht Besitzer von "LASK-Meisterteller"

Opernball - Eine trockene Nacht

Dortmund nach Sieg gegen Frankfurt zurück an der Spitze

Essen wie Fred Feuerstein: Primal-Eating

Austria trennt sich vor Derby von Stephan Helm

GAK verspielt Sieg gegen WSG Tirol

Avicii: Ganz Wien wird tanzen!

Rapid schießt sich für Derby-Woche warm

Stars machen sich hübsch für den Opernball

Tiroler nach tödlichem Skiunfall von Kind verurteilt