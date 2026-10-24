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Landeshauptmann Stelzer sucht Besitzer von "LASK-Meisterteller"

Dominik Lehmann
von
Thomas Stelzer sucht LASK-Teller-Besitzer.
© APA/MANFRED FESL
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sucht via Instagram den Besitzer des "LASK-Meistertellers".
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Der LASK ist  seit dem Sommer die Fußball-Hauptstadt des Landes. Auch wenn Rekordmeister Rapid Wien derzeit an der Tabellenspitze in der Bundesliga thront, begeistern die Linzer in der Champions League. Zuletzt feierte man den historischen ersten Sieg in der Königsklasse bei Sporting Lissabon.

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Der Meister sorgt für enormes Fußball-Fieber in Oberösterreich und begeistert tausende Fans im ganzen Land. Der Höhepunkt der Euphorie war dennoch im vergangenen Mai, als man das Double fixierte und vor der Raiffeisen-Arena eine in der Landeshauptstadt Linz noch nie da gewesene Feier gegeben hat.

Damals vor Ort war auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, der nun einen ganz besonderen Fan, dem er an diesem Tag begegnet ist, sucht. Via Instagram ruft der ÖVP-OÖ-Chef nun zur großen Suche der Person auf.

Treffen bei der Meisterfeier

Bei der großen Meisterfeier des LASK hat eben dieser Anhänger dem Landeshauptmann einen LASK-Teller in die Hand gedrückt und gebeten, alle Unterschriften der LASK-Kicker darauf festzuhalten und zu retournieren.

Mit etwas Verzögerung hat Stelzer nun alle Signaturen auf der Platte und möchte den "Meisterteller" seinem Besitzer zurückgeben. Allerdings hat er keine Kontaktdaten übermittelt, deshalb kam es nun zum öffentlichen Aufruf mit der Bitte um Hinweise.

Damit wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis der noch unbekannte LASK-Fan sein Sammlerstück zurückerhalten wird.

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