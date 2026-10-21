LASK-Helden im Freudentaumel: »Topgeiles Gefühl« nach Sensationssieg

Der LASK sorgt in der Champions League für eine dicke Überraschung! Die Linzer bezwangen Sporting Lissabon auswärts mit 3:2 und holten damit ihre ersten Punkte in ihrer Debütsaison in der Königsklasse. Nach einem frühen Rückstand bewies die Mannschaft von Dietmar Kühbauer Moral, drehte die Partie und brachte den knappen Vorsprung trotz einer späten Sporting-Offensive über die Zeit. Bei den Linzern war die Freude nach dem Coup riesig – und auch der Ärger über den umstrittenen Elfmeter zum 0:1 war noch nicht verraucht.

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Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): "Das Spiel hat richtig gut angefangen. Der Elfmeter war sehr hart. Und wenn du dann weißt, dass Sporting bisher kein Spiel verloren hat, muss ich der Mannschaft ein unglaubliches Lob aussprechen. Das war eine unserer besten Leistungen. Du hast gesehen, dass die Jungs mit dem 1:1 wirklich daran geglaubt haben. Mit dem 2:1, 3:1 haben wir sie komplett aus der Balance gebracht."

»Schiedsrichter war nicht in Form«

Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze): "Ein topgeiles Gefühl. Ich habe daran geglaubt. Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Der Schiedsrichter war heute nicht wirklich in Form, das war kein Elfer. Wir haben uns aber nicht darauf ausreden müssen. Die Reaktion war super. Es war auch gut, dass wir (nach dem Ausfall von Jungwirth, Anm.) nicht in Schockstarre verfallen sind. Jeder Blödsinn gegen uns ist gepfiffen worden, aber für uns wird teilweise nichts gepfiffen. Deswegen bin ich so stolz auf die Mannschaft, weil wir uns mit allem gewehrt haben."

Christoph Lang (LASK-Torschütze): "Unfassbar, es ist ein unglaubliches Gefühl für uns alle. Die letzten sieben Minuten waren sehr lange. Unser Ziel war es, unser Spiel durchzuziehen; dann sind wir auch international ein gutes Team. Und auch, wenn wir sehr schlecht gestartet sind, haben wir heute das Selbstvertrauen gehabt. Heute werden wir zurecht ordentlich feiern."