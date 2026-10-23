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Euphorisierter LASK trifft  auf Topspiel-König Salzburg

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Zwischen Salzburg und dem LASK wird es heiß hergehen
© Getty Images
Das Finale der 10. Bundesliga-Runde hat es in sich.
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Double-Sieger LASK empfängt Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) zum Spitzenspiel. Während sich die Linzer mit dem 3:2 gegen Sporting selbst einen enormen Moralboost verpassten, bewiesen die Bullen beim 2:2 (nach 2:0-Führung) gegen Celje erneut ihre fehlende Kaltschnäuzigkeit.

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Linzer hoffen auf eine Saison-Trendwende

Auch wenn mit dem Erreichen der Königsklasse ein Highlight in der Klub-Geschichte geschafft wurde, litt die bisherige Liga-Saison des LASK darunter. Fünf Punkte Rückstand auf die Spitze und bereits zwei Niederlagen (doppelt so viele wie in der ganzen letzten Saison unter Didi Kühbauer) werden den neuen Ansprüchen nicht gerecht. Das 4:0 gegen Lustenau und der Erfolg in Lissabon sollen nach fünf sieglosen Spielen en suite eine Trendwende einläuten. Gefeiert wurde deswegen aber noch nicht. "In dieser Phase ist gar nichts erlaubt", betonte Kühbauer.

Mit Salzburg wartet nun natürlich ein echter Härtetest, zumal die letzten zwei Spitzenspiele (0:2 vs. Rapid, 1:2 vs. Sturm) verloren gingen. Gegen Sporting hat man aber die Blaupause geliefert: Mit viel Druck Ballverluste erzwingen und im schnellen Umschalten zustechen.

"Kleinigkeiten werden entscheiden"

"Es sind zwei Mannschaften, die auf gutem Niveau Fußball spielen können, es werden Kleinigkeiten entscheiden", vermutete der LASK-Trainer. Ob Goalie Lukas Jungwirth nach seinem Crash mit dem Kopf einsatzbereit ist, entscheiden die Ärzte kurzfristig.

Salzburger sind die Könige der Topspiele Die Bullen reisen jedenfalls mit schlechterer Laune in die Stahlstadt. Nur eines der jüngsten vier Pflichtspiele konnte die Truppe von Trainer Danny Röhl für sich entscheiden, in der Liga ist sie aber als einziges Team nach neun Runden unbesiegt.

epa13321075 LASK Linz head coach Dietmar Kuhbauer reacts during the UEFA Champions League group stage soccer match between Sporting CP and LASK Linz in Lisbon, Portugal, 21 October 2026. EPA/JOSE SENA GOULAO
Didi Kühbauer ist gegen Salzburg wieder gefragt © EPA

"Wir sind uns der Schwere unserer Aufgabe absolut bewusst", warnte der Deutsche. Neben der besten Defensive der Liga (4) glänzte Salzburg vor allem mit Spitzenleistungen in Spitzenspielen: 4:1 bei der Austria, 5:1 bei Leader Rapid sowie 3:0 gegen Sturm. Der LASK ist gewarnt.

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