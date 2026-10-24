Nach Lustenau-Sieg
"Sprich deutsch": Krankl und Hoff Thorup geraten aneinander
Johannes Hoff Thorup ist der Mann hinter dem aktuellen Erfolg von Rapid Wien. Mit 31 Toren und neun Siegen aus zehn Spielen sind die Hütteldorfer das Maß aller Dinge.
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Als der 37-jährige Däne im Vorjahr verpflichtet wurde und nicht umgehend Erfolg hatte, stand er teilweise schon in der Kritik. Nach dem Sieg stellte er sich auch den Fragen von Hanns Krankl im Sky-Interview.
Doch schon zu Beginn des Gesprächs kam es zu einer kuriosen Szene. Hoff Thorup, der sich mit der deutschen Aussprache noch schwer tut, wurde von der Rapid-Ikone direkt konfrontiert. "Speak German", übersetzt "sprich Deutsch", forderte der Goleador im Freudentaumel.
Hoff Thorup und Krankl geraten aneinander
Natürlich war die Aussage scherzhaft gedacht. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen ging der Däne auf die Vereinslegende zu. Plötzlich standen sich die beiden Stirn an Stirn gegenüber. Wer nicht mitbekommen hatte, worum es ging, hätte denken können, dass die Situation gleich eskalieren könnte.
Doch im nächsten Moment fielen sich die beiden in die Arme und tuschelten ohne Mikrofon weiter. Krankl klärte auf: "Er versteht Deutsch zwar, kann sich aber noch nicht so ausdrücken, wie er es will." Mit diesem Argument ließ man dem Erfolgs-Coach das Interview auf Englisch weiterführen.
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