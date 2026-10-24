"Sprich deutsch": Krankl und Hoff Thorup geraten aneinander

Bei Rapid herrscht nach dem 5:1-Sieg gegen Lustenau ausgelassene Stimmung. Nach dem Schützenfest kam es zu einer unerwarteten Szene im Sky-Interview zwischen Coach Johannes Hoff Thorup und Hanns Krankl.

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Johannes Hoff Thorup ist der Mann hinter dem aktuellen Erfolg von Rapid Wien. Mit 31 Toren und neun Siegen aus zehn Spielen sind die Hütteldorfer das Maß aller Dinge.

Als der 37-jährige Däne im Vorjahr verpflichtet wurde und nicht umgehend Erfolg hatte, stand er teilweise schon in der Kritik. Nach dem Sieg stellte er sich auch den Fragen von Hanns Krankl im Sky-Interview.

Doch schon zu Beginn des Gesprächs kam es zu einer kuriosen Szene. Hoff Thorup, der sich mit der deutschen Aussprache noch schwer tut, wurde von der Rapid-Ikone direkt konfrontiert. "Speak German", übersetzt "sprich Deutsch", forderte der Goleador im Freudentaumel.

Hoff Thorup und Krankl geraten aneinander

Natürlich war die Aussage scherzhaft gedacht. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen ging der Däne auf die Vereinslegende zu. Plötzlich standen sich die beiden Stirn an Stirn gegenüber. Wer nicht mitbekommen hatte, worum es ging, hätte denken können, dass die Situation gleich eskalieren könnte.

Rapid-Ikone Hans Krankl. © GEPA pictures/ Kevin Hackner

Doch im nächsten Moment fielen sich die beiden in die Arme und tuschelten ohne Mikrofon weiter. Krankl klärte auf: "Er versteht Deutsch zwar, kann sich aber noch nicht so ausdrücken, wie er es will." Mit diesem Argument ließ man dem Erfolgs-Coach das Interview auf Englisch weiterführen.