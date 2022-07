Transsexueller Sexualstraftäter benutzte falschen Penis: 13 Jahre Haft

Ein transsexueller Sexualstraftäter muss in England für 13 Jahre hinter Gittern. Sein Lügengeflecht war selbst für Anwälte und Richter schwer zu durchschauen.

Ein Transgender-Mann gaukelte Frauen vor, er sei als Mann geboren worden, indem er sicherstellte, dass er immer seine Kleidung anbehielt und das Licht ausschaltete, während er beim Sex einen falschen Penis benutzte. Der nunmehrige Mann lockte seine Opfer in dunkle Zimmer, um sie dort mit einer Penisprothese zu penetrieren.

Tarjit Singh, 32, der als Hannah Walters geboren wurde, erzählte seinen Opfern aber, er sei immer schon ein Mann gewesen. Das Lügenkonstrukt wurde von einem Opfer aufgedeckt, als sie seinen "ultra-realistischen" Umschnallgurt entdeckte.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor berichtet, wie Singh in Beziehungen manipulativ und missbräuchlich wurde, und zwar umso mehr, wenn Frauen sein Geschlecht in Frage stellten. Er versuchte sogar, einer Partnerin, die er auf der Dating-Website Plenty of Fish kennengelernt hatte, zu erklären, dass er als Mann geboren wurde, sich aber gerade einer Geschlechtsumwandlung unterzog, um eine Frau zu werden.

Bei den sexuellen Handlungen mit den Opfern behielt Singh so viele Kleider wie möglich an und bestand darauf, dass das Licht ausgeschaltet blieb, so die Staatsanwaltschaft. Als die Opfer begannen, seinen Status in Frage zu stellen, wurde Singh ausfallend und manipulativ.

Melissa Garner sagte: "Diese Opfer wurden auf höchst beunruhigende und traumatische Weise getäuscht, betrogen und belogen. Eines der Opfer war erst 16 Jahre alt, als sie den Angeklagten kennenlernte. Tarjit Singh, der als Hannah Walters geboren wurde, gab sich als Mann aus, trug Männerkleidung und benutzte den Namen eines Mannes. Er gaukelte drei unschuldigen Frauen vor, er sei ein Mann, und als sie befragt wurden, griff er sie gewalttätig an und schüchterte sie ein, damit sie ihre Beziehungen fortsetzen. Die Opfer in diesem Fall haben großen Mut bewiesen, indem sie vor Gericht erschienen sind und ausgesagt haben."

Singh wurde vom Gericht zu 13 Jahren Haft verurteilt.