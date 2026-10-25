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Tragisches Triple

Sorge um Kompany - Schicksalsschläge erschüttern FC Bayern

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Ein Mann mit dunkler Jacke und Mütze steht nachdenklich in einem Stadion voller Zuschauer.
© EPA
Der FC Bayern München wird derzeit von mehreren dramatischen Ereignissen getroffen.
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Bayern. Der FC Bayern München wird von mehreren Schicksalsschlägen erschüttert: Neben gesundheitlichen Problemen bei Jamal Musiala (23) und einem Trauerfall bei Joshua Kimmich (31) sorgt der Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany (40) für große Sorge.

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Zusammenbruch: Sorge um Kompany

Kompany war am Freitag auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen. Laut Sportvorstand Max Eberl (53) ist sein Zustand mittlerweile stabil; der Klub sichert ihm volle Unterstützung zu. Eberl besuchte den Trainer bereits in der Klinik und steht in Kontakt mit dessen Ehefrau Carla und den drei Kindern. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach ihm vor dem Vorfall in der "Welt am Sonntag" sein Vertrauen aus und stellte eine vorzeitige Verlängerung des bis 2029 laufenden Vertrags in Aussicht. Die Genesung hat nun oberste Priorität.

Schicksalsschläge belasten die Mannschaft

Jamal Musiala erlitt eine Blackout-Krankheit, die öffentlich im TV zu sehen war und mit Medikamenten behandelt werden soll. Zudem verstarb in dieser Woche der Vater von Joshua Kimmich im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt, weshalb der Spieler vorübergehend pausiert.

Extremer Druck im Trainergeschäft

Die Vorkommnisse werfen ein Schlaglicht auf den extremen Druck im Spitzenfußball. Dichte Terminpläne mit Englischen Wochen und Dauerreisen fordern von Trainern vollen Einsatz. Frühere Bayern-Coaches begegneten dieser Belastung unterschiedlich: Während Jürgen Klinsmann (62) auf Frühsport im Hotel setzte, schwor Jupp Heynckes (81) auf reichlich Schlaf und Alkoholverzicht.

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