Nach Notarzteinsatz
Bayern-Trainer Kompany fehlt noch Wochen
Bayern. Nach dem medizinischen Notfall von Vincent Kompany befindet sich der Bayern-Trainer in einem stabilen Zustand. Er wird laut Sportvorstand Max Eberl noch "einige Tage" im Krankenhaus bleiben.
Ein schnelle Rückkehr des Bayern-Star-Trainers an die Seitenlinie ist vorerst nicht zu erwarten. Der Sportvorstand erklärte auf der Pressekonferenz am Samstagvormittag dazu: "Er wird alle Zeit bekommen. Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen. Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden, das muss uns allen klar sein."
Eberl erklärte vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg, dass man am Vorabend mit ihm und seiner Frau gesprochen habe.
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Erste Untersuchungsergebnisse
Eberl betonte, dass der Vorfall wieder einmal zeige, dass der Fußball nicht das Wichtigste im Leben sei, sondern die Gesundheit. Über die genaue Ursache des Zusammenbruchs wollte er nicht spekulieren. Er sei kein Mediziner und werde keine Zusammenhänge herstellen. Die Ärzte würden seit dem Vorabend alles daransetzen, die Ursache herauszufinden. Die Untersuchungen hätten bereits Ergebnisse gebracht, bedürfen jedoch noch weiterer Abklärungen.
Trainerteam übernimmt Aufgaben
Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um Assistent Aaron Danks (43) die Aufgaben des Chefcoaches. Der Engländer sprang bereits in der vergangenen Saison ein, als Kompany im Champions-League-Halbfinalspiel gegen Paris Saint-Germain gesperrt war und von der Tribüne aus zuschauen musste.
Kompany brach am Freitag zusammen
Kompany war am Freitag auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zusammengebrochen, während er eine Einheit der Amateurmannschaft verfolgte.
Vorgeschichte und Untersuchungen
Der Belgier wurde daraufhin mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht, weshalb das für Samstag geplante Regionalliga-Spiel der Bayern-Amateure kurzfristig abgesagt wurde. Zuletzt hatte der Bayern-Coach mit einer Virusinfektion und Hüftproblemen zu kämpfen. Den 6:1-Sieg gegen RB Leipzig verfolgte er überwiegend im Sitzen, verpasste danach mehrere Trainingseinheiten sowie eine Pressekonferenz, stand jedoch beim Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal am Mittwoch wieder an der Seitenlinie.
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