"Loki" Tom Hiddleston im Baby-Glück

"Loki"-Star Tom Hiddleston und seine Zawe Ashton erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Bestätigung der Schwangerschaft erfolgte – ganz im Stil des zurückhaltenden Paars – nicht durch ein offizielles Statement, sondern durch zarte Bilder in der britischen „Vogue“ und am Red Carpet

Bei der Premiere von Hiddlestons neuem Film „The Life of Chuck“ auf dem "SXSW Festival" in London war es unübersehbar: Zawe Ashton strahlte in einem hellblauen Kleid von Emilia Wickstead – und zeigte erstmals ihren Babybauch. Das elegante Design stammt aus der Pre-Fall-Kollektion des britischen Modehauses und war nicht zufällig gewählt. Bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte Ashton auf ein Kleid der Designerin gesetzt – damals in zartem Rosa. Wickstead bezeichnete den aktuellen Look als „süße Fortsetzung einer Geschichte voller leiser Eleganz“.

Tom Hiddleston und Zawe Ashton © Getty ×

Tom Hiddleston und Zawe Ashton halten ihre Beziehung seit Jahren weitestgehend aus dem Rampenlicht. Seit dem gemeinsamen Theaterstück „Betrayal“ im Jahr 2019 sollen sie ein Paar sein. Offiziell machten sie ihre Liebe aber erst 2021 bei den Tony Awards – mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

Tom Hiddleston ist wieder "Loki" © Hersteller

Ein Jahr später dann die nächste Überraschung: Bei einem weiteren Auftritt präsentierte Ashton erstmals ihren Babybauch, kurze Zeit nachdem Hiddleston Medienberichten zufolge ihre Verlobung bestätigt hatte. Seitdem wurde über eine heimliche Hochzeit spekuliert – die „Vogue“ bezeichnet ihn nun ganz selbstverständlich als „ihren Ehemann“.

Vom Swift-Kuss zum Familienvater

2016 sorgte Hiddleston noch mit einem Sommerflirt mit Popstar Taylor Swift für Schlagzeilen. Heute zeigt er sich als Familienvater und liebevoller Partner – diskret, stilvoll und bodenständig. Gemeinsam mit Ashton baut er fernab des Hollywood-Rummels eine Familie auf. Über ihr erstes Kind, dessen Name und genaues Geburtsdatum nie öffentlich gemacht wurden, ist kaum etwas bekannt – genau wie über das Privatleben der beiden insgesamt.

Tom Hiddleston und Taylor Swift © Getty ×

Doch mit dem jüngsten Red-Carpet-Auftritt ist eines klar: Tom Hiddleston und Zawe Ashton freuen sich auf ihr zweites gemeinsames Kind – und zeigen ihr Glück so, wie sie es am liebsten tun: leise, stilvoll und auf ihre ganz eigene Art.