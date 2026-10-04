1:1 - ÖFB-Team rettet gegen Kosovo wichtigen Punkt

ÖFB zittert sich zum Remis – Aufstiegs-Matchball bleibt! Österreich zeigte am Sonntag gegen Kosovo Nerven und sicherte sich am Ende doch noch einen wichtigen Punkt. Auf dem holprigen Acker von Pristina geriet die Rangnick-Elf zunächst in Rückstand, ehe Joker Lang zustach und mit seinem Treffer zum 1:1 den ÖFB jubeln ließ. Damit bleibt Österreich in der Nations-League-Gruppe B3 an der Spitze und hat den Aufstieg in Liga A weiterhin selbst in der Hand. Die Ausgangslage vor dem Showdown im November ist klar: Ein Heimsieg gegen Irland reicht, um die Rückkehr in die höchste Liga perfekt zu machen.

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Ralf Rangnick zog wieder einmal die Rotationskarte! Nach dem jüngsten 2:2 gegen Irland veränderte der ÖFB-Teamchef seine Startelf gleich an sechs Positionen und setzte damit einmal mehr auf frische Kräfte. Mit Kevin Danso kehrte nach seiner Gelbsperre ein wichtiger Abwehrchef zurück, während Felix Bacher an seiner Seite sein Debüt im Nationalteam feierte – bereits der sechste Debütant in dieser Länderspielpause.

Von vorsichtigem Abtasten war in der Anfangsphase wenig zu spüren, denn beide Mannschaften suchten mit viel Tempo den Weg nach vorne und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter. Die erste gefährliche Möglichkeit gehörte dabei den Gastgebern: Nach einem herrlichen Seitenwechsel von Vojvoda hatte Gallapeni auf der linken Seite jede Menge Platz und bediente Hodza in der Mitte, dessen Abschluss allerdings knapp am Tor vorbeizischte (9.).

Gregoritsch kratzt an der Führung

Österreich ließ die Antwort nicht lange auf sich warten und setzte seinerseits ein kräftiges Ausrufezeichen. Posch schlug eine Maßflanke in den Strafraum, wo Gregoritsch hochstieg und den Kopfball wuchtig Richtung Querlatte setzte. Der Führungstreffer schien bereits zum Greifen nahe, doch Kosovos Schlussmann Saipi machte sich ganz lang und verhinderte mit einer starken Parade das 1:0 (11.).

Gregoritsch steigt hoch und zieht ab, doch Kosovos Keeper Saipi fischt den Kopfball mit einer starken Parade noch heraus. © GEPA

In der Folge fand die Rangnick-Elf zunehmend besser ins Spiel und setzte mit ihrem aggressiven Gegenpressing die Kosovaren immer wieder unter Druck. Allerdings machten die schwierigen Rasenbedingungen beiden Mannschaften zu schaffen, wodurch es im Spielaufbau immer wieder zu Ungenauigkeiten kam. Österreich hatte zwar phasenweise mehr Kontrolle und kam dem Führungstreffer näher, ließ im letzten Drittel jedoch noch die nötige Präzision vermissen.

Schlager rettet Team vor Pausen-Schock

Doch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff geriet Österreich plötzlich gehörig ins Wanken: Ein missratener Rückpass von Xaver Schlager und ein Ausrutscher von Danso öffneten Muriqi in der 42. Minute den Weg zum Tor. Der Kosovare lief plötzlich völlig frei auf Alex Schlager zu, doch Österreichs Schlussmann bewahrte die Nerven, stürmte entschlossen heraus und entschärfte die brenzlige Situation mit einer starken Rettungstat. Und so ging eine intensive erste Halbzeit mit Licht und Schatten zu Ende.

Rettung in letzter Sekunde: Alexander Schlager verhindert gegen Kosovo den Pausen-Schock. © GEPA

Kosovo drehte nach der Pause richtig auf und setzte Österreich gehörig unter Druck. Vor allem Zhegrova wirbelte über rechts, ließ Laimer mit seinen Haken immer wieder alt aussehen und feuerte wenig später einen gefährlichen Distanzschuss auf Schlager ab. Kurz darauf stockte den ÖFB-Fans der Atem: Avdullahu zog aus der zweiten Reihe ab, Schlager ließ den Ball nach vorne prallen und Hodza staubte eiskalt ab. Der Kosovo jubelte, doch die Fahne ging hoch – Abseits (51)!

Zhegrova & Co. spielen Team schwindlig

Österreich kam mit dem Schrecken davon, fand aber weiterhin kaum Zugriff auf die Partie. Zu viele einfache Abspielfehler machten die Rangnick-Elf anfällig, während Kosovo immer stärker auf die Führung drängte. Teamchef Rangnick zog die Reißleine und brachte mit Grüll, Lang und Kalajdzic gleich drei frische Kräfte. Doch statt der erhofften Wende folgte der nächste Nackenschlag: Wieder lief Zhegrova zur Höchstform auf, tanzte gleich mehrere Österreicher aus und bewies anschließend auch noch den perfekten Blick für den Mitspieler. Im Rückraum lauerte Asllani, der den Ball bekam und eiskalt ins linke untere Eck einschob. Schlager war geschlagen, Kosovo jubelte – 1:0 (70.)!

Doch Kosovo hatte noch lange nicht genug. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer musste Österreichs Lebensversicherung erneut retten. Rashica ließ Bacher und Danso mit einer Finte alt aussehen und setzte seinen Abschluss an die rechte Stange. Beim Nachschuss aus der zweiten Reihe war Schlager blitzschnell unten und packte sicher zu.

Joker Lang bewahrt ÖFB vor Pristina-Pleite

Als sich bereits alle mit der ersten Nations-League-Pleite abgefunden hatten, schlug Österreich doch noch zurück! Ein weiter Einwurf von Danso landete bei Kalajdzic, der auf Joker Lang verlängerte. Der LASK-Kicker fackelte nicht lange und setzte den Ball eiskalt rechts unten in die Maschen. Eine Co-Produktion der beiden LASK-Joker, die Österreich spät jubeln ließ – 1:1 (86.)!