oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Rot nach Treffer

ÖFB-Star Prass wird für Tor bestraft

Nach dem Jubel musste Prass vom Platz.
© Getty Images
Die TSG Hoffenheim hat Bayer Leverkusen auf dem Weg Richtung Tabellenspitze ausgebremst.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewann am Sonntag spät klar mit 3:0 (0:0) und bejubelte neben dem vierten Saisonsieg auch ihr 1000. Bundesliga-Tor. Dieses erzielte Goalgetter Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfer zum 1:0 (79.). Alexander Prass sorgte für das 2:0 (89.) und sah anschließend Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot auszog.

Auch interessant

Villacher Fasching bricht mit 70-jähriger Tradition

3:1 - Tabakovic schießt LASK im Alleingang ab

Flugzeug wird zum Geisterfahrer auf Startbahn

Max Moerstedt traf zum 3:0 (96.) für die nun zehntplatzierte TSG, die damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge feierte. Leverkusens Lauf nach zuvor sechs Siegen endete. Die Werkself liegt nun vier Punkte hinter der Spitze.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Zusammenbruch: So geht es Bayern-Trainer Kompany

Nach Kompany-Schock: Bayern mit Zittersieg in Freiburg

TV-Comeback von Thomas Gottschalk

Alaba: Wie ernst ist seine Verletzung wirklich?

Weinviertler streicht Lottogewinn ein

3:1 - Tabakovic schießt LASK im Alleingang ab

Hochtief will Leighton-Anteil auf ausbauen

Athen zieht endgültig die Reißleine

ÖFB-Star Prass wird für Tor bestraft

SPÖ verlangt die Entlassung von Innenminister Kickl