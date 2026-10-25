Rot nach Treffer
ÖFB-Star Prass wird für Tor bestraft
Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewann am Sonntag spät klar mit 3:0 (0:0) und bejubelte neben dem vierten Saisonsieg auch ihr 1000. Bundesliga-Tor. Dieses erzielte Goalgetter Andrej Kramaric mit einem verwandelten Foulelfer zum 1:0 (79.). Alexander Prass sorgte für das 2:0 (89.) und sah anschließend Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot auszog.
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Max Moerstedt traf zum 3:0 (96.) für die nun zehntplatzierte TSG, die damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge feierte. Leverkusens Lauf nach zuvor sechs Siegen endete. Die Werkself liegt nun vier Punkte hinter der Spitze.
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