Villacher Fasching bricht mit 70-jähriger Tradition

Die Villacher Faschingsgilde bricht heuer mit einer jahrzehntelangen Gepflogenheit bei der Vorstellung ihrer Regenten. Das neue Prinzenpaar wird am Samstag, dem 14. November, erstmals nicht im Herzen der Innenstadt, sondern im Einkaufszentrum Atrio der Öffentlichkeit präsentiert.

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Der Villacher Fasching prägt seit Generationen das kulturelle Leben und das Stadtbild der Draustadt. Seit dem Jahr 1955 werden die närrischen Hoheiten traditionell rund um den 11. November feierlich vorgestellt – bislang stets auf zentralen Plätzen wie dem Hauptplatz oder dem Nikolaiplatz. In diesem Spätherbst müssen die Narren jedoch auf ein völlig ungewohntes Areal ausweichen. Grund für die Verlegung ist ein handfestes Termindilemma im Villacher Veranstaltungskalender: Genau im Zeitraum der geplanten Prinzenpräsentation findet der Aufbau des beliebten Handwerksmarktes statt.

Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler bestätigte den planerischen Engpass: "Der Aufbau des Handwerksmarktes fällt heuer genau in die Zeit der Prinzenpräsentation."

Aufgrund dieser Überschneidung war die Stadt gezwungen, kurzfristig nach alternativen Standorten im urbanen Raum zu suchen.

Atrio setzt sich gegen Alternativen im Stadtgebiet durch

Im Zuge der Beratungen standen mehrere innerstädtische Örtlichkeiten zur Diskussion, darunter auch der Europaplatz sowie der Hans-Gasser-Platz. Letztlich lag die finale Entscheidung über die Location jedoch bei der Villacher Faschingsgilde selbst. Das Gremium votierte schließlich für das moderne Einkaufszentrum Atrio am Stadtrand.

Pierre Bechler machte aus seinem Bedauern über diesen Schritt keinen Hehl:

Der Stadtmarketing-Chef bedauert ausdrücklich, dass die traditionelle Präsentation heuer nicht im vertrauten Ambiente der Altstadt stattfinden kann.

Gleichzeitig bot das Einkaufszentrum organisatorische Vorzüge bezüglich Wettersicherheit und Logistik.

Für die Innenstadt-Gastronomie und den Handel bedeutet der Abzug der Fanmassen am Präsentationstag allerdings einen spürbaren Wermutstropfen.

Gerüchteküche brodelt: Wird Center-Chef neuer Faschingsprinz?

Die Bekanntgabe des neuen Veranstaltungsortes sorgt in Villach bereits für lebhafte Spekulationen über die Identität der künftigen Regenten. In der Gerüchteküche taucht dabei ein prominenter Name auf: Oliver Steiner, der Center-Manager des Atrio, wird von vielen Beobachtern als heißer Kandidat für das Prinzenamt gehandelt. Steiner engagiert sich abseits seiner beruflichen Tätigkeit als Obmann des Villacher Turnvereins und ist in der Stadt bestens vernetzt.

Ob zwischen der überraschenden Ortswahl und der Kür des neuen Faschingsprinzen tatsächlich ein kausaler Zusammenhang besteht, ist derzeit völlig offen. Die Villacher Faschingsgilde hält die Identitäten der designierten Hoheiten wie gewohnt streng unter Verschluss. Erst wenn am 14. November der Vorhang gelüftet wird, herrscht bei den Narren Gewissheit.

Historische Parallelen und jahrzehntelange Brauchtumspflege

Dass der Präsentationsort mit den Personen auf der Bühne verknüpft sein könnte, wäre in Villach keineswegs ohne Vorbild. Erst im November 2023 fand die Proklamation am Europaplatz direkt vor dem Hotel Voco statt. Damals bildeten Marie Schwab und Laurenz-Frederik Zavodnik das amtierende Paar – Marie Schwab ist die Tochter von Hotel-Miteigentümer Andreas Schwab.

Die traditionsreiche Institution des Villacher Faschings blickt auf eine eindrucksvolle Historie zurück:

Start im Jahr 1955: Vor knapp sieben Jahrzehnten wurde erstmals ein Villacher Prinzenpaar inthronisiert.

Vor knapp sieben Jahrzehnten wurde erstmals ein Villacher Prinzenpaar inthronisiert. Repräsentationspflichten: Das Prinzenpaar vertritt die Gilde ein ganzes Jahr lang bei Faschingssitzungen und Besuchen befreundeter Gilden in ganz Kärnten.

Das Prinzenpaar vertritt die Gilde ein ganzes Jahr lang bei Faschingssitzungen und Besuchen befreundeter Gilden in ganz Kärnten. Kinderprinzenpaar seit 1967: Seit mittlerweile 57 Jahren gibt es zusätzlich den närrischen Nachwuchs, der stets gemeinsam mit den Erwachsenen vorgestellt wird.

Auch heuer werden beide Paare am selben Tag und am selben Ort präsentiert – nur dass der Startschuss für den Fasching heuer nicht unter freiem Himmel in der Altstadt, sondern auf der überdachten Mall-Fläche des Atrio fällt.