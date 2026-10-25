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Eigentor des Jahres

Gesuchte Österreicherin ruft Polizei wegen Katzen – Festnahme

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Carabinieri-Auto
© Getty Images
Gegen die Frau lag ein internationaler Haftbefehl vor.
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Rom/Wien. Eine 50-jährige Österreicherin hat in der norditalienischen Küstenstadt Spotorno an der ligurischen Riviera die Carabinieri wegen eines mutmaßlichen Diebstahls streunender Katzen verständigt, um die sie sich kümmerte. Als die Beamten ihre Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein internationaler Haftbefehl vorlag. Sie wurde festgenommen.

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Der Vorfall ereignete sich am Freitag, als die Frau eine Streife der Carabinieri anforderte. Sie gab an, dass ihr mehrere Tiere unrechtmäßig weggenommen worden seien, wie lokale Medien meldeten. Bei routinemäßigen Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass die 50-Jährige von den österreichischen Behörden gesucht wurde.

Frau soll Gerichtsvollzieher bedroht haben

Gegen sie bestand ein Haftbefehl wegen Straftaten gegen Personen und Eigentum, die sie im Sommer 2025 begangen haben soll. Konkret soll die Frau im Zusammenhang mit einem Räumungsverfahren in Österreich Gerichtsvollzieher bedroht und im Dachgeschoss des Wohnhauses, in dem sie lebte, ein Feuer gelegt haben.

Die Österreicherin wurde in die Frauenabteilung des Gefängnisses Genova Pontedecimo überstellt. Sie befindet sich dort in Gewahrsam. Die Justizbehörden müssen über eine Auslieferung an Österreich entscheiden.

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