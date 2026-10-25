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Radfahrer-Kollision

Crash auf Radweg - 21-Jährige lebensgefährlich verletzt

Gerhard Kopcsa
von
Radfahrer in Wien
© Getty Images (Symbolbild)
An der Donaupromenade im 19. Wiener Gemeindebezirk ist es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Eine 21-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr.
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Wien. Am Samstag kam es in Wien-Döbling zu einer dramatischen Kollision auf dem Radweg. Ein 29-jähriger Mann war dort mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtinneres unterwegs. Er fuhr zusammen mit zwei Freunden, von denen sich einer vor ihm und der andere hinter ihm befand.

Zusammenstoß in einer S-Kurve

Zur selben Zeit fuhr eine 21-jährige Frau auf demselben Radweg stadtauswärts. Vor der jungen Frau befand sich ihr Bruder auf seinem Fahrrad. Als sich die Beteiligten einer S-Kurve näherten, passierte es: Der 29-Jährige und die 21-Jährige stießen heftig zusammen. Durch den Aufprall stürzten beide Personen auf den Boden.

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Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort

Bei dem Sturz zog sich die 21-Jährige schwerste Verletzungen zu. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle durch die Berufsrettung Wien wurde die Frau in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 29-jährige Unfallgegner erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

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