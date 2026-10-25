Hier drohen heute Sturmböen und Regen

Der private Wetterdienst "Österreichische Unwetterzentrale" ("uwz") meldet für Österreich aktuell verschiedene Wetter-Warnungen. Betroffen sind mehrere Regionen mit Wind, Sturm, Regen sowie Starkregen.

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Der Wetterdienst "uwz" meldete heute eine Sturm-Warnung für die Bezirke Reutte und Bregenz. Hier sind demnach mögliche Windspitzen von über 75 km/h zu erwarten.

Wind-Vorwarnung für mehrere Bezirke

Außerdem haben die "uwz"-Experten eine sogenannte "Wind-Vorwarnung" ausgegeben. Diese gilt für Wien-Liesing, Teile Niederösterreichs im Industrieviertel und Mostviertel, das Grenzgebiet von Salzburg zu Oberösterreich sowie für Innsbruck und Umgebung. Das Wetterportal beschreibt diese Art der Warnung wie folgt: "Vorwarnung aktiv: Ausgabe erfolgt, wenn das Eintreffen des Ereignisses noch nicht sicher ist".

Wind-Warnkarte für Österreich mit teils gelben und orangefarbenen Zonen. © uwz

Achtung vor Starkregen in diesen Regionen

Außerdem besteht heute eine Starkregen-Warnung mit Mengen von über 30 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden für Teile der Bezirke Reutte, Landeck, Bludenz und Bregenz.

Eine "Regen-Vorwarnung" betrifft die Bezirke Imst, Landeck in Tirol sowie Bludenz und Bregenz in Vorarlberg.

Österreichkarte mit Regen-Warnungen gelb und orange im Westen. © uwz

Schneefallgrenze sinkt am Abend

Laut der "ORF"-Wetter-Prognose wird es heute von Westen her nass und auf den Bergen spürbar milder. Im Osten und Süden geht sich anfangs noch etwas Sonne aus, meist überwiegen aber die Wolken und von Vorarlberg bis Niederösterreich breitet sich allmählich Regen aus. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend über 2.500 Meter Höhe, sinkt im Westen am Abend aber stellenweise wieder auf 1.500 Meter.

Heute bis zu 16 Grad möglich

Im Bergland und im Osten weht ein lebhafter Wind aus Süd bis Südwest, am Abend sind starke Westwindböen möglich. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 14 Grad, mit Föhn im Westen vereinzelt auf bis zu 16 Grad. In 2.000 Meter Höhe werden am Nachmittag Werte zwischen 2 und 7 Grad erreicht.

Das Wetter am Nationalfeiertag

Morgen, am Nationalfeiertag, gehen sich laut "ORF"-Prognose im Großteil des Landes ein paar Sonnenstunden aus. Es sind jedoch auch Wolken dabei, anfangs auch Nebel und Hochnebel. In der Obersteiermark sowie in Ober- und Niederösterreich zeigen sich einzelne Schauer.

Vom Innviertel bis ins Nordburgenland weht ein lebhafter Westwind und es wird milder als am Wochenende mit Höchstwerten von 9 bis 16 Grad. In 2.000 Meter Höhe liegen die Temperaturen zu Mittag zwischen minus 2 Grad am Schneeberg in Niederösterreich und plus 5 Grad in den Ötztaler Alpen.