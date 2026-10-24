Schon 15 Zentimeter Neuschnee – Erste Straßensperre

Der Winter hat am Samstag in höheren Lagen Österreichs Einzug gehalten. Neben frischem Neuschnee in den Bergen sorgt das Wetter auch für eine erste Straßensperre.

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Der Wintereinbruch hat am Samstag in den höheren Lagen Tirols voll zugeschlagen. Besonders spürbar ist das im Zillertal, wo nach kräftigem Schneefall die Zillertaler Höhenstraße zunächst zwischen Melchboden und Hirschbichl Alm und inzwischen bis auf weiteres ganz gesperrt werden musste und derzeit nicht befahrbar ist.

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Beliebte Route vorerst dicht

Die betroffene Zillertaler Höhenstraße gehört zu den schönsten Alpenstraßen Österreichs und bietet ein beeindruckendes Panorama auf die Bergwelt der Zillertaler Alpen. Neben Autofahrern schätzen vor allem Motorradfahrer und Biker die Strecke.

Frischer Schnee in den Bergen

Bereits am Samstagvormittag meldeten Wetterdienste und Social-Media-Accounts erste nennenswerte Mengen. So berichteten die "Unwetter-Freaks" live aus Obertauern von über 15 Zentimetern Neuschnee.

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Schneekettenpflicht auf Großglockner Hochalpenstraße

Auf der Großglockner Hochalpenstraße wurde am Samstag von 13.14 Uhr bis morgen, Sonntag, 12.00 Uhr, zwischen der Salzburger Gemeinde Fusch und der Kärntner Gemeinde Heiligenblut eine Schneekettenpflicht für den motorisierten Verkehr wegen der winterlichen Straßenverhältnisse verhängt, wie die Verkehrsleitzentrale der Landespolizeidirektion Salzburg informierte.

Die teils vereiste Straße und Schneefall seien der Grund der Schneekettenpflicht, erklärte ein Verkehrspolizist gegenüber der APA. Das Befahren der Großglocknerstraße mit Fahrrädern sei derzeit nicht zu empfehlen. Auf der Homepage der Großglockner Hochalpenstraßen AG stand am Samstag die Information, dass es in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag vereinzelt zu kurzfristigen Sperren für Zweiradfahrer kommen könne, da abfließendes Wasser aus den Schneewänden gefrieren kann. Vor der Fahrt sollten die aktuellen Straßenbedingungen auf der Internetseite grossglockner.at geprüft werden.

Schneefall in Vorarlberg und Kärnten

Auch im äußersten Westen schneite es laut dem privaten Wetterdienst "uwz" bis auf etwa 1.200 Meter Höhe, wie etwa in Schröcken (Vorarlberg).

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Schnee im Süden: Webcam-Bilder zeigen außerdem eine schneebedeckte Fahrbahn auf der Villacher Alpenstraße (siehe Foto ganz oben). Der Aichingerhütten Parkplatz liegt auf 1.650m Seehöhe.

Wetter-Prognose für den Sonntag

Laut "GeoSphere Austria" bringt eine Warmfront bereits am Samstagabend von Westen her rasch aufziehende Bewölkung und nach Mitternacht etwas Regen.

Mit dem Durchzug einer Warmfront tagsüber und abends dann der nächsten Kaltfront regnet es am Sonntag in den meisten Regionen Österreichs recht häufig, am meisten im Westen und an der Alpennordseite. Laut dem Wetterdienst beginnt es im Osten erst nachmittags zu regnen, generell eher trocken bleibt es im Süden und Südosten.

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen milde 8 bis 16 Grad.

Bergwetter: Schneefallgrenze sinkt am Abend

In den meisten Gebirgsregionen verläuft der Sonntag trüb und unbeständig. Im Tagesverlauf breiten sich in den Bergen Regen und Schneefall von Westen nach Osten aus, wobei die Schneefallgrenze zunächst auf etwa 2.500 Meter steigt und erst am Abend auf 1.600 bis 1.200 Meter sinkt.