Auto erfasst Fußgängerin - 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Am Samstag kam es am Kreilplatz in Wien-Döbling zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Fußgängerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

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Wien. Gestern gegen 16 Uhr ereignete sich der Vorfall im 19. Wiener Gemeindebezirk. Eine 42-jährige Autofahrerin war auf der Grinzinger Hauptstraße unterwegs und bog auf den Kreilplatz ab, um dort in eine Tiefgarage zu fahren. Da sie die Einfahrt verpasste, versuchte sie, mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückzusetzen.

Seniorin beim Überqueren der Straße erfasst

Zur selben Zeit kam die 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz. Als sie dort die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem rückwärtsfahrenden Auto. Die Seniorin stürzte durch den Aufprall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Erste Hilfe durch aufmerksame Zeugen

Passanten wurden sofort auf den Unfall aufmerksam und leisteten der verunglückten Frau umgehend Erste Hilfe. Die Berufsrettung Wien übernahm kurz darauf die notfallmedizinische Erstversorgung der 84-Jährigen vor Ort. Anschließend wurde die Verletzte in kritischem Zustand in ein Krankenhaus transportiert.