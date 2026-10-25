oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall in Wien

Auto erfasst Fußgängerin - 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Gerhard Kopcsa
von
Geöffneter Rettungswagen mit Blaulicht im Sonnenuntergang, Blick ins Innere des Fahrzeugs.
© Getty Images
Am Samstag kam es am Kreilplatz in Wien-Döbling zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Fußgängerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Gestern gegen 16 Uhr ereignete sich der Vorfall im 19. Wiener Gemeindebezirk. Eine 42-jährige Autofahrerin war auf der Grinzinger Hauptstraße unterwegs und bog auf den Kreilplatz ab, um dort in eine Tiefgarage zu fahren. Da sie die Einfahrt verpasste, versuchte sie, mit ihrem Fahrzeug rückwärts zurückzusetzen.

Auch interessant

Hier drohen heute Sturmböen und Regen

Alarmfahndung! Polizei mahnt Bevölkerung zur Wachsamkeit

Wiener Uhren hören wegen Zeitumstellung auf zu ticken

Seniorin beim Überqueren der Straße erfasst

Zur selben Zeit kam die 84-jährige Fußgängerin von der Boschstraße und ging in Richtung Kreilplatz. Als sie dort die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem rückwärtsfahrenden Auto. Die Seniorin stürzte durch den Aufprall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Erste Hilfe durch aufmerksame Zeugen

Passanten wurden sofort auf den Unfall aufmerksam und leisteten der verunglückten Frau umgehend Erste Hilfe. Die Berufsrettung Wien übernahm kurz darauf die notfallmedizinische Erstversorgung der 84-Jährigen vor Ort. Anschließend wurde die Verletzte in kritischem Zustand in ein Krankenhaus transportiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Herby, chill halt amal!" – Kogler verspottet Kickl

Crash auf Radweg - 21-Jährige lebensgefährlich verletzt

Raser donnerte mit 120 km/h durch 50er-Zone

Energie sparen: Was bringt die Zeitumstellung?

Polizistin erschoss unbewaffneten Schwarzen

Deutsche Post: neue Arbeitsplätze

Mehr als 50 Tote bei Taliban-Angriff

200 Liter Salzsäure ausgetreten

Hier drohen heute Sturmböen und Regen

Auto erfasst Fußgängerin - 84-Jährige schwebt in Lebensgefahr