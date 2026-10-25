Feige Attacke am Friedhof: Räuber prügelt auf Oma (85) ein

Der bislang unbekannte Täter schlug einer 85-Jähriger am Friedhof auf den Kopf und sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht. Dann stahl er ihre Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise.

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Klagenfurt. Ein Unbekannter hat am Samstag eine 85-Jährige am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt überfallen. Laut Polizei schlug er der Frau gegen 13.00 Uhr bei der nördlich gelegenen Urnenwand auf den Kopf, sprühte ihr ein Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr ihre violettfarbene Handtasche. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Die Pensionistin bat mit geröteten Augen und rinnender Nase einen Passanten um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei. Ein weiterer Passant hatte im Bereich der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße einen Mann beobachtet, der in einer Handtasche herumkramte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ. Die Polizei ersucht Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße unter der Telefonnummer 059133/2585 zu melden.