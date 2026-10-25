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Verfahren läuft

Raser donnerte mit 120 km/h durch 50er-Zone

Gerhard Kopcsa
von
Raser in Wien
© TZ ÖSTERREICH / Fally
Bei einer verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion in Wien wurde ein Auto mit sage und schreibe 120 km/h in einer 50er-Zone ertappt. Nun läuft ein Verfahren.
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Wien. Die Landesverkehrsabteilung Wien hat im Rahmen einer Schwerpunktaktion einen massiven Tempoverstoß aufgedeckt. Auf der Laaer Berg Straße im 10. Bezirk in Fahrtrichtung stadteinwärts stoppten die Beamten einen Pkw, der viel zu schnell unterwegs war.

Abzüglich Messtoleranz: 64 km/h zu schnell

In dem überwachten Bereich gilt Tempo 50. Das Messgerät erfasste den Wagen jedoch mit rasanten 120 km/h. Nach Abzug der offiziellen Messtoleranz bleibt eine Überschreitung von unglaublichen 64 km/h übrig.

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