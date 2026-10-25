Verfahren läuft
Raser donnerte mit 120 km/h durch 50er-Zone
Wien. Die Landesverkehrsabteilung Wien hat im Rahmen einer Schwerpunktaktion einen massiven Tempoverstoß aufgedeckt. Auf der Laaer Berg Straße im 10. Bezirk in Fahrtrichtung stadteinwärts stoppten die Beamten einen Pkw, der viel zu schnell unterwegs war.
Abzüglich Messtoleranz: 64 km/h zu schnell
In dem überwachten Bereich gilt Tempo 50. Das Messgerät erfasste den Wagen jedoch mit rasanten 120 km/h. Nach Abzug der offiziellen Messtoleranz bleibt eine Überschreitung von unglaublichen 64 km/h übrig.
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Konsequenzen für Lenker
Gegen den Temposünder wurde umgehend ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Obendrauf droht dem Raser "gegebenfalls" die Beschlagnahme seines Fahrzeugs, erklärt die Polizei.
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