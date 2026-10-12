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"Schöne Barbara"

Lugner-Tierchen eröffnet jetzt Szene-Bar

Barbara Prudic
© Facebook
Nach dem Aus im Lugner Streichelzoo wurde es um Tierchen "Barbara" ruhig. Jetzt startet sie als Gastronomin wieder durch.
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Es war 2021 als Richard Lugner mit seinem Streichelzoo in See stach. Neben dem üblichen Streichelzoo war diesmal auch Barbara Prudic - alias die "schöne Barbara" mit von der Partie. Aber schon nach ein paar Tagen auf der Yacht wurde Prudic abgewählt und musste gehen. Doch damit nicht genug, verlor Barbara damals auch ihren Job in der Gastronmie - wegen eines vermeintlichen Oben-ohne-Fotos auf dem nicht einmal wirklich was zu sehen war.

Barbara Prudic und Richard Lugner
Barbara Prudic und Richard Lugner © ATV

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Ab und zu begleitete sie danach Richard Lugner noch zu Events, bevor es ruhig um sie wurde. Nur in den sozialen Netzwerken blieb Barbara weiterhin aktiv. Kurz nach Lugner verlobte sich Barbara, doch die Liebe hielt nicht lange. "Ich bin jetzt seit einem Jahr Single. Das Problem ist, dass mich die Leute, die ich kennenlerne, nicht interessieren und die, die ich interessant finde, nicht zu haben sind", plaudert sie im oe24-Talk aus.

Barbara Prudic
Barbara Prudic © Facebook

Comeback als Gastronomin

Kuba - Die Bar
Kuba - Die Bar © Facebook

Ihr Job-Tief hat sie aber jetzt überwunden. Barbara Prudic eröffnet am Freitag, den 16. Oktober in Zwettl die Szene-Bar "Kuba". "Ich bin dort Geschäftsführerin und freue mich schon darauf, wenn es losgeht. Wir sind eine Cocktail-Bar, haben Snacks, Burger und Pizza", erzählt Prudic. Das im Zentrum von Zwettl gelegene Lokal bietet dazu immer wieder DJs, die für Stimmung sorgen. Dazu gibt es Wuzzler, Darts und Flipper.

Kuba - Die Bar
Kuba - Die Bar © Facebook

Und wer weiß - vielleicht findet sie neben ihrem beruflichen Glück dort auch ihr privates...

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