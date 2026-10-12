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"Spaghetti-Mörder"

Brooklyn Beckham: Koch-Video sorgt für Ekel

Judith Leopold
von
Brooklyn Peltz Beckham mit seiner Frau Nicola
© Getty Images
Nach seinem neuesten Koch-Video sieht sich Brooklyn Beckham im Netz erneut heftiger Kritik an seinen kulinarischen Fähigkeiten ausgesetzt.
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Nachwuchskoch Brooklyn Beckham steht nach seinem jüngsten kulinarischen Experiment wieder im Zentrum einer hitzigen Debatte im Internet.

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Traditionsgericht

Auslöser für den aktuellen Wirbel war ein Koch-Video, in dem Brooklyn Beckham seine ganz eigene Version des traditionellen italienischen Pasta-Gerichts Spaghetti all'assassina präsentierte. Bei diesem Rezept werden die ungekochten Nudeln direkt in der Pfanne mit Tomatensauce zubereitet und scharf angebraten, bis eine bewusst verbrannte Kruste entsteht. Doch genau dieser Look stieß bei vielen Zusehern auf völliges Unverständnis.

Kritik an verbrannten Nudeln

Unter dem veröffentlichten Koch-Video hagelte es spöttische und teils abwertende Reaktionen auf das fertige Gericht. Viele Nutzer zeigten sich wenig begeistert von der Zubereitung und sparten nicht mit harten Worten:

  • Einige Kommentatoren bezeichneten die Pasta als ungenießbar und halbgar.
  • Andere Nutzer tauften ihn spöttisch den Spaghetti-Mörder.
  • Kritiker bemängelten die Verwendung von Fertigsaucen und Knoblauchpaste aus der Tube.

Convenience-Produkte

Trotz der vielen negativen Stimmen nahmen einige Fans den Promi-Spross in Schutz und lobten das Gericht als köstlich und gelungen. Weniger kritisiert wurde, dass er für einen Koch zu einigen Convenience-Zutaten wie Hendlbrühe aus dem Tetrapack und eingeschweißtem Knofi griff.

Reaktion mit Humor genommen

Hobbykoch Brooklyn Beckham reagierte mit Gelassenheit und Humor auf die Spottgesänge im Netz. Auf direkte Angriffe antwortete er unter anderem mit einem bekannten Meme aus der Kultserie Friends und erklärte in seiner Instagram-Story die Hintergründe der Zubereitung: "An all die netten Kommentare darüber, dass ich mein Essen immer verbrenne: Diese Pasta soll verbrannt sein."

Oft Diskussionen

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Koch-Video für Diskussionen sorgt, nachdem er bereits im Sommer für eine Protein-Pizza mit scharfer Sauce kritisiert worden war. Für Brooklyn Beckham bleibt das Kochen vor laufender Kamera trotz aller Häme weiterhin eine große Leidenschaft.

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