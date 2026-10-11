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Baby Nr 2 ist da!

"Mein Herz explodiert!" Model wurde wieder Mama

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Frau mit zwei kleinen Kindern und einem Hund sitzt auf einem Bett.
© Instagram
Model Olivia Culpo im Baby-Glück. Am 29. September kam ihr Sohn Roman Augustus McCaffrey zur Welt. Jetzt gibt’s die ersten Fotos
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Alle guten Dinge sind vier! Model Olivia Culpo und Footballstar Christian McCaffrey dürfen sich über erneuten Familienzuwachs freuen! Sie sind bereits am 29. September zum zweiten Mal Eltern geworden. Da kam ihr kleiner Sohn Roman Augustus McCaffrey zur Welt. Die süßen Neuigkeiten behielt das Paar zunächst für sich.

Olivia Culpo zeigt ihr Baby-Glück

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Frau im weißen Kleid hält ein Baby, kleines Kind steht daneben auf einem Gartenweg.
Auch Töchterchen Colette freut sich über den kleinen Bruder Roman Augustus McCaffrey © Instagram

Erst am 10. Oktober machten es Culpo und McCaffery mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag offiziell. In einer Bilderreihe gewähren die frischgebackenen Zweifacheltern ihren Fans erste Einblicke in ihr Familienglück. Auch Töchterchen Colette, die gerade einmal ein Jahr alt ist, darf natürlich nicht fehlen und zeigt sich stolz als große Schwester

Schwarzweißaufnahme eines schlafenden Babys mit geschlossener Faust am Gesicht.
So süß ist das Olivia Culpo Baby: Roman Augustus McCaffrey. © Instagram

"Mein Herz explodiert!" schreibt Culpo dazu in ihrer Insta-Story. Die Schwangerschaft hatte sie bereits im Mai auf Instagram verkündet: "Bestes Geburtstagsgeschenk. Baby Nummer 2 kommt bald!" Jetzt ist das Glück perfekt!

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