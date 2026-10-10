FBI warnte Michael Douglas vor HIV-Anschlag bei den Oscars 1992

In seinen neu erschienenen Memoiren enthüllt Hollywood-Star Michael Douglas ein dramatisches Sicherheitsgeheimnis rund um die Oscar-Verleihung des Jahres 1992. Unmittelbar vor seinem Gang auf die Bühne warnten ihn US-Sicherheitsbehörden vor einem drohenden Nadel-Attentat im Saal.

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Die Oscar-Verleihung im Frühjahr 1992 sollte für Michael Douglas eigentlich ein beruflicher Höhepunkt im Scheinwerferlicht werden. Der gefeierte Schauspieler war von der Filmakademie auserkoren worden, den renommierten Academy Award an die beste Hauptdarstellerin des Jahres zu überreichen. Doch kurz vor seinem geplanten Auftritt im traditionsreichen Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles kam es hinter den Kulissen zu einem beispiellosen Zwischenfall.

Anstelle der Aufnahmeleiter und Mitarbeiter der Show-Produktion traten plötzlich hochrangige Sicherheitskräfte an den Star heran. In seinem aktuellen Erinnerungsband "One Helluva Ride" beschreibt der Schauspieler die surreale Situation im Detail: Er sei völlig unerwartet von einem Agenten der US-Bundespolizei FBI sowie einem Sergeant des Los Angeles Police Department in Empfang genommen worden. Die beiden Gesetzeshüter baten den Darsteller umgehend zur Seite, um ihm eine dringliche und extrem beunruhigende Information anzuvertrauen.

Konkrete Attentatsdrohung während der Aids-Krise

Was die Beamten dem sichtlich überraschten Mimen darlegten, raubte diesem den Atem. Die Sicherheitsbehörden verfügten über nachrichtendienstliche Hinweise, wonach ein gezielter Angriff auf ihn vorbereitet wurde. Die Beamten teilten ihm unmissverständlich mit, dass Informationen vorlägen, wonach jemand versuchen werde, ihn noch am selben Abend mit einer HIV-infizierten Nadel zu attackieren. Das FBI stufte diese Drohung ausdrücklich als glaubhaft und hochgradig gefährlich ein.

Um die Tragweite dieser Warnung vollends zu verstehen, muss der historische Kontext berücksichtigt werden. Anfang der 1990er-Jahre befand sich die weltweite Aids-Krise auf einem tragischen Höhepunkt. Eine Ansteckung mit dem HI-Virus bedeutete zu jenem Zeitpunkt mangels wirksamer Therapien in den allermeisten Fällen ein unweigerliches Todesurteil. Dementsprechend alarmiert handelten die Behörden und leiteten unverzüglich umfassende Sicherheitsmaßnahmen vor Ort ein.

Die wichtigsten Details des Sicherheitsalarms im Überblick:

Geheime Warnung backstage: Ein FBI-Agent und ein Polizei-Sergeant fingen den Star kurz vor der Preisvergabe ab.

Ein FBI-Agent und ein Polizei-Sergeant fingen den Star kurz vor der Preisvergabe ab. Gefährliche Tatwaffe: Die Täter planten demnach einen Angriff mittels einer mit HIV infizierten Nadel.

Die Täter planten demnach einen Angriff mittels einer mit HIV infizierten Nadel. Historischer Kontext: Anfang der Neunzigerjahre galt eine Infektion mit dem HI-Virus medizinisch als Todesurteil.

Anfang der Neunzigerjahre galt eine Infektion mit dem HI-Virus medizinisch als Todesurteil. Verdeckte Fahnder im Saal: Zahlreiche Bundesagenten mischten sich unerkannt unter das Publikum der Academy Awards.

Zahlreiche Bundesagenten mischten sich unerkannt unter das Publikum der Academy Awards. Ungewisse Gefahrenlage: Die Behörden wussten um die Anwesenheit der verdächtigen Person, konnten den Täter aber nicht lokalisieren.

Verdeckte Ermittler und der Gang ins Rampenlicht

Das FBI informierte Michael Douglas darüber, dass bereits zahlreiche verdeckte Ermittler im gesamten Theatersaal verteilt worden seien. Deren primäre Aufgabe bestand darin, den Publikumsbereich akribisch zu überwachen und sicherzustellen, dass kein potenzieller Angreifer die Sicherheitsabsperrungen überwinden oder auf die Bühne gelangen konnte. Gleichzeitig machten die Bundesbeamten jedoch kein Geheimnis daraus, dass eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie in einem vollbesetzten Veranstaltungssaal niemals gewährleistet werden könne.

Trotz des gewaltigen Schocks reagierte der Weltstar mit bemerkenswerter Fassung. Um die nervliche Belastung zu verarbeiten, verließ er das Gebäude zunächst für eine kurze Zigarettenpause im Freien. Er entschied sich trotz der akuten Gefahrenlage, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Bühne zu betreten. Mit erhöhter Wachsamkeit schritt er ins Rampenlicht und blickte nervös ins Publikum, um etwaige verdächtige Bewegungen frühzeitig zu erkennen. Schließlich konnte er den Goldjungen für die beste Hauptdarstellerin ohne Zwischenfälle an Jodie Foster für ihre Darbietung in dem Meisterwerk "Das Schweigen der Lämmer" überreichen.

Kumpel bestätigt: Täter befand sich direkt in der Halle

Obwohl die Gala ohne Gewalttat zu Ende ging, hinterließ das Vorkommnis bei dem Star nachhaltige Spuren. Bis heute konnten die Strafverfolgungsbehörden die genaue Quelle der Drohung nicht identifizieren. Neue Brisanz erhält der Vorfall durch jüngste Aussagen eines engen Freundes des Schauspielers, die in der renommierten "New York Post" zitiert werden.

Der Bekannte bestätigte, dass die Ermittler damals gesicherte Erkenntnisse darüber hatten, dass sich die verdächtige Person tatsächlich physisch in dem Veranstaltungskomplex aufhielt. Der Angreifer hätte demnach zum Saaldienst, zur technischen Crew oder zum regulären Festpublikum gehören können. Unter diesen extremen Vorzeichen vor Millionen Fernsehzuschauern aufzutreten, sei ein außergewöhnlich mutiger Schritt gewesen. Wer genau damals hinter dem Attentatsplan stand, liegt bis zum heutigen Tag völlig im Dunkeln.