Die 80er-Jahre-Stars Bros kehren zurück: Die Zwillingsbrüder Matt und Luke Goss (58) planen erstmals seit 35 Jahren neue Musik und kündigten zugleich eine Tournee an.

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Die große Comeback-Tour von Bros startet im November 2027 und umfasst zehn Shows in zehn Städten. Teil der Konzertreihe ist auch ein Heimspiel in der Londoner Wembley Arena am Freitag, 3. Dezember 2027.

Bei einer Pressekonferenz verrieten die beiden 58-Jährigen Zwillinge Matt und Luke Goss, dass sie schon bald wieder ins Tonstudio zurückkehren wollen. "Ich bin super optimistisch, wir werden neue Musik machen", sagte Matt. Sein Zwillingsbruder Luke ergänzte: "Ich würde irgendwann sehr gerne etwas neue Musik aufnehmen. Es wäre ein Segen."

Hits aus den 80er-Jahren

In ihrer ursprünglichen Erfolgsphase in den 1980er-Jahren landeten Bros acht Top-Ten-Singles, darunter "When Will I Be Famous?", "Too Much", "Drop The Boy" sowie den Nummer-eins-Hit "I Owe You Nothing". Bei der kommenden Tour können sich Fans darauf einstellen, all diese beliebten Hits wieder live zu hören.

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Über die bevorstehenden Auftritte sagte Matt: "Eines ist sicher: Bros wissen, wie man eine gewaltige Show abliefert. Ich kann es kaum erwarten, mit Luke wieder rauszugehen und abzuliefern."

Versöhnung der Zwillingsbrüder Goss

Seit der ursprünglichen Trennung der Band im Jahr 1992 hatten Matt und Luke ein angespanntes Verhältnis. In der BBC-Dokumentation "Bros: After The Screaming Stops" aus dem Jahr 2018 waren die Brüder bekanntermaßen aneinandergeraten. Für die Rückkehr haben sie sich nun vorgenommen, nicht wieder zu streiten.

Über den Start der neuen Tour scherzte Matt: "Wir werden die Show beginnen, wir werden gegeneinander kämpfen. Nein, werden wir nicht… Uns gegenseitig verprügeln." Danach fügte er hinzu: "Nein. Ich bin stolz sagen zu können, dass Bros ein Spektakel bietet. Im Herzen sind wir eine Rock-'n'-Roll-Band. Ihr werdet kommen und den besten Abend haben."

Zusammenhalt vor dem Neustart

Auch Luke betonte das aktuell enge Verhältnis zwischen den beiden Brüdern: "In dieser besonderen Version der Band gibt es so viel Liebe zwischen uns: Liebe, Vergebung, Musik, Kameradschaft, Vermächtnis."

Weiter erklärte er: "Ich liebe Matt sehr, sehr doll und er ist ein großartiger Frontmann. Wir werden Meinungsverschiedenheiten vermeiden und das klären. Ich bin unheimlich stolz auf Matt. Es ist wahrscheinlich eine der liebevollsten Phasen unseres Lebens. Wir sind uns näher als je zuvor. Es ist wunderschön."