Die Scheidung von Filmproduzent Cash Warren wird für Hollywood-Star Jessica Alba noch kostspieliger als zunächst bekannt. Neuen Gerichtsunterlagen zufolge erhält der 47-Jährige zusätzlich über eine halbe Million Dollar aus der Altersvorsorge der Schauspielerin.

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Für Jessica Alba (45) zieht das Ende ihrer Ehe mit Cash Warren (47) weitere finanzielle Folgen nach sich. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die der Zeitung "The U.S. Sun" vorliegen, stehen dem Filmproduzenten zusätzlich 577.481 Dollar – umgerechnet etwa 526.000 Euro – aus einem betrieblichen Pensionsplan der Schauspielerin bei Honorbar Inc. zu. Gemeinsam mit den bereits zuvor vereinbarten drei Millionen Dollar steigt die Gesamtsumme des finanziellen Ausgleichs damit auf 3.577.481 Dollar.

Weitere Forderungen ausgeschlossen

Warren kann frei entscheiden, ob er sich den Betrag auszahlen lässt oder auf ein anderes Pensionskonto überträgt. Weitere Forderungen an ihre betriebliche Altersvorsorge schloss das Gericht hingegen ausdrücklich aus.

Jessica und Cash mit ihren Kids Ende 2018 © Getty Images for Baby2Baby

Klare Regelungen bei der Vermögensaufteilung

Laut dem Scheidungsurteil vom Februar – die Ehe wurde im März 2026 rechtskräftig geschieden – darf Alba die drei Millionen Dollar in zwei Raten begleichen, wobei die zweite Hälfte nach zwölf Monaten fällig wird. Gegenseitige Unterhaltszahlungen wurden ausgeschlossen.

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Neues Liebesglück nach 16 Ehejahren

Das Paar hatte sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt, 2008 geheiratet und im Januar 2025 seine Trennung bestätigt. Um die drei gemeinsamen Kinder Honor, Haven und Hayes kümmern sie sich weiterhin gemeinsam.

Neue Lieben

Privat sind beide neu orientiert: Alba ist mit Schauspieler Danny Ramirez (34) liiert, während Warren Romanzen mit Hana Sun Doerr und Seanna Pereira nachgesagt wurden.