US-Sängerin Miley Cyrus (33) und Musiker Maxx Morando (28) haben geheiratet!

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Nach rund fünf Jahren Beziehung haben sich die beiden am Samstag in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand Medienberichten zufolge im privaten Rahmen auf einem Anwesen statt, das einst dem legendären Sänger Frank Sinatra gehörte.

Für die musikalische Gestaltung der Zeremonie sorgte ein prominenter Freund des Paares: Wayne Coyne, Frontmann der Band The Flaming Lips, führte die Trauung durch. Cyrus trug ein bodenlanges weißes Satinkleid mit langen Ärmeln und einem auffälligen Rückenausschnitt. Ihr frisch angetrauter Ehemann erschien in einem schwarzen Anzug. Fotos der Feier zeigen die Sängerin sichtlich gerührt, während der Zeremonie wischte sie sich sogar eine Träne aus dem Gesicht.

© Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Zweite Ehe

Auch die Familienmitglieder ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Neben Mutter Tish und Schwester Noah waren auch Vater Billy Ray Cyrus und dessen Partnerin Elizabeth Hurley unter den Gästen. Bereits am Freitag hatte das Paar bei einem gemeinsamen Probeessen gefeiert.

Kennengelernt hatten sich Miley und Maxx 2021 bei einem Blind Date. Ende 2025 folgte während einer Japan-Reise der Heiratsantrag. Für Cyrus ist es die zweite Ehe: Von 2018 bis 2020 war sie mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet.