Jahrelang wurde Idris Elba als möglicher James Bond gehandelt, nun übernimmt Robert Pattinson die Rolle. In einem aktuellen Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung äußert sich der 54-Jährige überraschend offen zum 007-Universum.

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Obwohl mit Robert Pattinson bereits der Nachfolger von Daniel Craig feststeht, bleibt Idris Elba ein Dauerthema rund um James Bond. Der 54-jährige Brite, der im Juni von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde und 2027 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten soll, widerspricht im "Bild"-Interview dem Eindruck, die jahrelangen Gerüchte seien ihm verhasst gewesen: "Nein, ich glaube, es gibt ein Missverständnis, dass ich diese Gerüchte gehasst hätte. Ganz und gar nicht."

Auf die Frage, ob er nach Pattinsons Besetzung erleichtert sei, legte sich Elba nicht fest: "Ich weiß nicht. Ich meine, ich rede ja immer noch über Bond. Ich werde jeden Tag danach gefragt. Gestern, heute. Aber hör zu, ich sage immer: Das ist der Wille einer Nation. Irgendwie taucht mein Name immer wieder im Zusammenhang mit diesem Franchise auf. Ich weiß nicht, warum. Und wir werden sehen, was passiert …" Ob daraus jemals eine Rolle als Bond-Bösewicht wird, bleibt offen - eine endgültige Absage an das Franchise klingt jedoch anders.

Robert Pattinson ist der neue James Bond © Instagram/007

Rückblick auf jahrelange 007-Gerüchte

Die Spekulationen um Elba als James Bond reichen bis ins Jahr 2008 zurück, als Daniel Craig nach der Wahl von Barack Obama einen schwarzen 007 ins Gespräch brachte. 2014 tauchte Elbas Name durch den Sony-Hackerangriff in einer E-Mail von Studiochefin Amy Pascal auf, 2018 scherzte er selbst auf Twitter: "Mein Name ist Elba. Idris Elba." Später verleideten ihm jedoch rassistische Reaktionen die Debatte, wie er 2023 im Podcast "SmartLess" erklärte. Noch im Juni 2026 sagte er dem Magazin "GQ": "Es war nie ernsthaft. Es war immer nur ein Gerücht." Zugleich sprach er sich gegen einen politisch motivierten Bond aus: "Bond ist so unrealistisch, dass ein Hauch Realität gut ist. Aber versuchen wir nicht, ihn woke zu machen."

Idris Elba © Jed Cullen/Dave Benett/Getty Images for Barbour

Vorfreude auf GTA 6 am Wochenende

Deutlich konkreter sind derzeit Elbas Pläne abseits der Kinoleinwand, denn der begeisterte Gamer – selbst als Geheimagent Solomon Reed in der "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" zu sehen – will schon an diesem Wochenende in das neue "GTA 6" einsteigen. Bisher ließ er seinem Sohn den Vortritt, erklärte aber im Gespräch: "Nein, mein Sohn hat angefangen. Ich dachte mir nur: Okay, ich lasse dir den Vortritt. Ich freue mich darauf. Wahrscheinlich werde ich dieses Wochenende einsteigen. Ich will es einfach erkunden. Es gab so einen riesigen Hype darum, und ich möchte wirklich einfach sehen, was es damit auf sich hat."