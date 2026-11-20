Nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann hat Brittany Snow wieder ihr Liebesglück gefunden. Die 40-jährige Schauspielerin hat ihre Verlobung mit Fotograf Hunter Moreno nun öffentlich gemacht.

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In der "Drew Barrymore Show" bestätigte Snow die Verlobung. Auf die entsprechende Frage antwortete sie mit Ja. "Es ist das erste Mal, dass ich darüber spreche", erklärte die Schauspielerin. Bereits zuvor hatten US-Medien über eine mögliche Verlobung spekuliert.

Seit 2024 ein Paar

Snow und Moreno sollen sich während der Dreharbeiten zur Serie "The Hunting Wives" nähergekommen sein. Die erste Staffel wurde 2024 gedreht und feierte 2025 bei Netflix Premiere. Snow spielt darin an der Seite von Malin Akerman eine der Hauptrollen.

Moreno ist als Fotograf und Kameramann tätig und 32 Jahre alt.

Ehe-Aus im Jahr 2022

Für Snow ist es die zweite Ehe. 2020 hatte sie dem Immobilienmakler Tyler Stanaland in Malibu das Jawort gegeben. Im Jahr 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt.

2020 hatte sie dem Immobilienmakler Tyler Stanaland in Malibu das Jawort gegeben. © Patrick McMullan via Getty Images

Nun steht für den "Pitch Perfect"-Star ein neues Kapitel bevor: Mit Hunter Moreno will Snow erneut den Bund fürs Leben eingehen.