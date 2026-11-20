Über zwei Jahrzehnte lang blieb das Design der Google-Startseite nahezu unverändert: ein Logo, ein Eingabefeld und darunter zwei vertraute Buttons. Doch genau dieses schlichte Erscheinungsbild gehört bald der Vergangenheit an.

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Google rollt aktuell das größte Redesign seiner Desktop-Startseite seit Jahren aus und rückt die künstliche Intelligenz Gemini deutlich stärker in den Mittelpunkt.

Der "Google-Suche"-Button verschwindet

Die wohl wichtigste Änderung betrifft den Bereich direkt unterhalb der Suchleiste. Der gewohnte "Google-Suche"-Button wird entfernt.

Wer künftig eine klassische Websuche starten möchte, nutzt dafür einfach die Eingabetaste. Den freigewordenen Platz füllt Google stattdessen mit neuen Schnellzugriffen für Gemini-Funktionen – darunter Werkzeuge zum Erstellen von Bildern, Analysieren von Dateien oder für gemeinsames Brainstorming.

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Neue Seitenleiste für den KI-Verlauf

Zusätzlich erhält die Desktop-Ansicht am linken Bildschirmrand eine einklappbare Seitenleiste. Darin listet Google den Verlauf bisheriger KI-Anfragen aus dem sogenannten "AI Mode" auf. Nutzer können dadurch laufende Recherchen und mehrstufige Dialoge jederzeit wieder aufgreifen. Optisch gleicht sich die klassische Suchmaschine damit stark der eigenständigen Gemini-Web-App an.

Google rollt die neue Startseite mit der einklappbaren KI-Seitenleiste seit dem 19. bzw. 20. November 2026 weltweit für die Desktop-Version aus. im Browser. Da die Verteilung gestaffelt nach Nutzerkonten erfolgt, kann es ein paar Tage dauern, bis sie auf deinem Gerät auftaucht.

Mit dem Schritt reagiert der Konzern auf ein verändertes Suchverhalten. Wie Google-Vizepräsident Robby Stein erklärte, geben Nutzer heute deutlich häufiger komplexe Fragestellungen ein, für die eine einzelne Trefferliste oft nicht mehr ausreicht. Die tiefe Integration von Gemini soll genau diese Anfragen direkt auf der Startseite abfangen.