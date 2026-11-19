Der weltweite Verkaufsstart von Grand Theft Auto VI ruft kriminelle Banden im Netz auf den Plan: Da der Gaming-Hit vorerst nur für Konsolen erhältlich ist, locken Betrüger ungeduldige Fans mit angeblichen Gratis-Downloads für Computer und Smartphones in die Falle. IT-Sicherheitsexperten warnen eindringlich vor bösartigen Trojanern, Datendiebstahl und Erpressungs-Software.

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Seit Donnerstag, dem 19. November 2026, um Punkt 0:00 Uhr herrscht in der Gaming-Welt der Ausnahmezustand: Entwickler Rockstar Games hat das sehnsüchtig erwartete Grand Theft Auto VI offiziell auf den Markt gebracht. Der gigantische Titel mit einer Dateigröße von bis zu 212 Gigabyte ist zum Verkaufsstart allerdings ausnahmslos für die Konsolen PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S verfügbar.

Trotz dieser klaren Ausgangslage suchen im Internet aktuell Zehntausende Nutzer nach Begriffen wie "Free Download", "PC-Version" oder Installationsdateien für das Handy. Renommierte IT-Sicherheitsfirmen wie ESET, Cynet, Huntress und Malwarebytes registrieren bereits wenige Stunden nach Mitternacht eine beispiellose Welle an bösartigen Cyber-Attacken, die sich gezielt das Verlangen nach einer kostenlosen PC-Fassung zunutze machen.

Betrug mit voller Absicht: Keine Fassung für PC oder Smartphone

Für alle Konsumenten gilt eine unmissverständliche Tatsache: Jedes Angebot im Internet, das einen Download von GTA VI für Windows, Apple iOS oder Android verspricht, ist ausnahmslos ein betrügerischer Fake.

Kein PC-Release: Eine offizielle Fassung für Windows-Computer existiert derzeit nicht.

Eine offizielle Fassung für Windows-Computer existiert derzeit nicht. Keine Mobil-Apps: Es gibt weder eine App für iPhones noch APK-Installationsdateien für Android-Smartphones.

Es gibt weder eine App für iPhones noch APK-Installationsdateien für Android-Smartphones. Kein Cloud-Streaming: Auch über den Dienst Xbox Cloud Gaming lässt sich das Spiel zum Start nicht auf den PC übertragen.

Auch über den Dienst Xbox Cloud Gaming lässt sich das Spiel zum Start nicht auf den PC übertragen. Keine Leaks: Angebliche "durchgesickerte Entwickler-Builds" oder dubiose bezahlte Vorabzugänge sind reine Abzocke.

Auf täuschend echt nachgebauten Download-Portalen, in Gaming-Foren und auf sozialen Plattformen kursieren massenhaft Links zu gefälschten "GTA 6 Cracks" und "Installern". Wer diesen Ködern folgt, lädt sich jedoch kein Videospiel herunter, sondern öffnet Cyberkriminellen die digitale Haustüre.

Aufgeblähte Datenpakete und Zerstörung von Festplatten

Die kriminellen Drahtzieher wenden technisch ausgefeilte Tricks an, um selbst vorsichtige Nutzer hinters Licht zu führen. Um den Eindruck eines riesigen Blockbuster-Titels zu erwecken, greifen die Täter zu sogenannten "aufgeblähten Fakes": Dabei werden ISO-Dateien künstlich mit absolut wertlosem Datenmüll auf über 100 Gigabyte Speichergröße aufgebläht.

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Im Kern dieser Scheinriesen verbirgt sich unter anderem eine zerstörerische Variante der berüchtigten Erpressungs-Software "Chaos". Dieses Schadprogramm verschlüsselt Festplatten nicht nur zur Lösegeld-Erpressung, sondern vernichtet private Dokumente, Fotos und Systemdateien auf dem betroffenen Computer oft unwiederbringlich.

Infostealer greifen Passwörter und Krypto-Wallets ab

Neben gigantischen ISO-Dateien setzen Angreifer auf das exakte Gegenteil: winzige ZIP-Archive oder manipulierte Dateien mit dem Namen "GTAVI.exe". Darin nisten sich hochentwickelte sogenannte Infostealer ein – darunter bekannte Schadprogramme wie "Warden", "Vidar", "njRAT" oder "DCRat".

Einmal auf dem Rechner ausgeführt, arbeiten diese Spionage-Programme unbemerkt im Hintergrund und richten massiven Schaden an:

Sie lesen sämtliche im Webbrowser gespeicherte Passwörter und Sitzungs-Cookies aus.

Sie knacken persönliche Konten auf Gaming-Plattformen wie Steam.

Sie durchsuchen die Festplatte nach Krypto-Wallets und manipulieren sogar die Zwischenablage des Betriebssystems, um digitale Geldbörsen-Adressen heimlich auszutauschen.

Zusätzlich schmücken die Betrüger ihre Internetseiten mit erfundenen Gütesiegeln wie "Virus Free" und legen gefälschte Textanleitungen bei. Darin fordern sie die Opfer dreist auf, die Datei unbedingt mit Administrator-Rechten auszuführen und vorab den Windows-Virenschutz abzuschalten.

Hohe Gefahr für Firmen durch Homeoffice-Rechner

Die Dimension des Problems verdeutlichen aktuelle Erhebungen der Sicherheitsfirma Flare: Mehr als 41 Prozent aller weltweiten Infostealer-Infektionen nehmen ihren Ursprung in dubiosen Gaming-Downloads wie gecrackter Software oder Cheats.

GTA 6 Screenshots 1 / 39 © Rockstar Games © Rockstar Games © Rockstar Games

Besonders brisant für Unternehmen: In rund jedem sechsten registrierten Fall werden zeitgleich auch sensible berufliche Anmeldedaten gestohlen. Der Grund dafür liegt in der verbreiteten Mischnutzung privater Geräte im Homeoffice für berufliche Tätigkeiten.

Sicherheitsexperten und Konsumentenschützer raten Gaming-Fans daher dringend zur Vorsicht. Man sollte unter keinen Umständen auf fragwürdige Links zu angeblichen Gratis-Versionen klicken und niemals den Virenschutz deaktivieren. Der Erwerb von GTA VI sollte ausschließlich über die offiziellen Marktplätze von Sony PlayStation und Microsoft Xbox oder den regulären Fachhandel erfolgen.